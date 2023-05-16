В Днепре двое мужчин украли у военнослужащего 700 тыс. гривен

12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у него с карты украли 700 тысяч гривен.

Как выяснили правоохранители, военнослужащий познакомился с злоумышленниками в хостеле. Когда военный лег отдыхать, воры взяли его телефон и через онлайн-банкинг перевели часть денег на свои банковские карты, остальную часть потратили на покупку товаров в интернет-магазинах.

Всего злоумышленники украли 700 тысяч гривен. Потом они скрылись с места преступления.

Правоохранители разыскали подозреваемых. Ими оказались жители пгт Илларионово 31 и 40 лет.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли у фигурантов мобильные телефоны, золотые украшения, чеки на приобретение товаров, банковские карты.

15 мая следователи сообщили мужчинам о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 8 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

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