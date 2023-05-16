Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Выстрелил пять раз: в Днепре мужчина убил жену

Сегодня 09:00
просмотров

В Днепре на улице Универсальной мужчина стрелял в свою жену.

Новости Днепра про Выстрелил пять раз: в Днепре мужчина убил жену

Вчера, 15 мая, на улице Универсальной были слышны выстрелы. Оказалось, что мужчина убил свою жену. Он больше пяти раз выстрелил в нее, а затем вызвал полицию.

От полученных огнестрельных ранений женщина погибла на месте.

Источник: «Дніпро Оперативний»

Читайте также:

 

Новости Днепра про Выстрелил пять раз: в Днепре мужчина убил женуУкраїнська Новости Днепра про Выстрелил пять раз: в Днепре мужчина убил женуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу

    Сегодня, 16 мая, трамваи №5, №12 и №16 закончат раньше…

    Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая
    Новости Днепра
    Сегодня 08:00
    Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая

    За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых…

    Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину

    Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения…

    Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет

    Во вторник, 16 мая, некоторым жителям Днепра отключат свет. Все…

    Последние новости

    В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу
    В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу

    Сегодня, 16 мая, трамваи №5, №12 и №16 закончат раньше работу.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая
    Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая

    За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых столкновений. Бои шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину
    Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину

    Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы мужчину, который похитил средства, собранные для помощи Украине. Он использовал их для покупки автомобиля.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет
    Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет

    Во вторник, 16 мая, некоторым жителям Днепра отключат свет. Все из-за проведения работ. Они продлятся с 8:00 до 17:00.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло
    Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Он защищал Украину: под Бахмутом погиб 38-летний Богдан Бобух из Днепропетровщины
    Он защищал Украину: под Бахмутом погиб 38-летний Богдан Бобух из Днепропетровщины

    5 мая 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, погиб солдат ВСУ из Верхнеднепровска Богдан Бобух.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре пожар уничтожил дачный дом (ФОТО)
    В Днепре пожар уничтожил дачный дом (ФОТО)

    15 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в дачном кооперативе «Зеленая Долина» Самарского района города Днепр.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину
    Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

    Трудный день на Никопольщине. Сегодня есть раненые люди. Трое взрослых и ребенок. Девочка 2009 г.р. Она госпитализирована с диагнозом минно-взрывная травма, черепно-мозговая травма. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Почти тысяча пачек: в Днепре незаконно продавали сигареты
    Почти тысяча пачек: в Днепре незаконно продавали сигареты

    В Днепре на улице Пастера в киоске незаконно продавали сигареты.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Помогите найти: в Днепре ищут пропавшую из пансионата женщину
    Помогите найти: в Днепре ищут пропавшую из пансионата женщину

    15 мая из пансионата для престарелых «Большое сердце», который находится на Криворожском шоссе, 21 ушла Любовь Дяченко 1939 года рождения.

    Вчера 19:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх