Выстрелил пять раз: в Днепре мужчина убил жену

От полученных огнестрельных ранений женщина погибла на месте.

Вчера, 15 мая, на улице Универсальной были слышны выстрелы. Оказалось, что мужчина убил свою жену. Он больше пяти раз выстрелил в нее, а затем вызвал полицию.

В Днепре на улице Универсальной мужчина стрелял в свою жену.

Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения…

За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых…

Сегодня, 16 мая, трамваи №5, №12 и №16 закончат раньше…

Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых столкновений. Бои шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. просмотров

Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы мужчину, который похитил средства, собранные для помощи Украине. Он использовал их для покупки автомобиля. просмотров

Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет Во вторник, 16 мая, некоторым жителям Днепра отключат свет. Все из-за проведения работ. Они продлятся с 8:00 до 17:00. просмотров

Он защищал Украину: под Бахмутом погиб 38-летний Богдан Бобух из Днепропетровщины 5 мая 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, погиб солдат ВСУ из Верхнеднепровска Богдан Бобух. просмотров

В Днепре пожар уничтожил дачный дом (ФОТО) 15 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в дачном кооперативе «Зеленая Долина» Самарского района города Днепр. просмотров

Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину Трудный день на Никопольщине. Сегодня есть раненые люди. Трое взрослых и ребенок. Девочка 2009 г.р. Она госпитализирована с диагнозом минно-взрывная травма, черепно-мозговая травма. Врачи оказывают всю необходимую помощь. просмотров

Почти тысяча пачек: в Днепре незаконно продавали сигареты В Днепре на улице Пастера в киоске незаконно продавали сигареты. просмотров