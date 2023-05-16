Выстрелил пять раз: в Днепре мужчина убил жену

Вчера, 15 мая, на улице Универсальной были слышны выстрелы. Оказалось, что мужчина убил свою жену. Он больше пяти раз выстрелил в нее, а затем вызвал полицию.
От полученных огнестрельных ранений женщина погибла на месте.
Источник: «Дніпро Оперативний»
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Надежда Захарченко
Автор:
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