Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая

Сегодня 08:00
просмотров

За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых столкновений. Бои шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Новости Днепра про Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая

За прошедшие сутки зафиксировано 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением врагом ЗРК С-300. Кроме того, российская федерация нанесла 48 авиационных ударов и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

«Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора», — отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Медведевка и Муравьи Черниговской области; Волковка, Мануховка, Стукаловка, Искрисковщина, Волфин, Шпиль и Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Макеевке и Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Александро-Шультино, Северное, Железное, Петровка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационных ударов по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Свободное Поле Донецкой области; Малая Токмачка – Запорожская и Станислав и Кизомис на Херсонщине. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области, а также города Херсона.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также состав боеприпасов врага.

Читайте также:

Новости Днепра про Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 маяУкраїнська Новости Днепра про Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 маяРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу
    Новости Днепра
    Сегодня 08:30
    В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу

    Сегодня, 16 мая, трамваи №5, №12 и №16 закончат раньше…

    Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 07:15
    Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину

    Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения…

    Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет

    Во вторник, 16 мая, некоторым жителям Днепра отключат свет. Все…

    Он защищал Украину: под Бахмутом погиб 38-летний Богдан Бобух из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Он защищал Украину: под Бахмутом погиб 38-летний Богдан Бобух из Днепропетровщины

    5 мая 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, погиб…

    Последние новости

    В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу
    В Днепре некоторые трамваи закончат раньше работу

    Сегодня, 16 мая, трамваи №5, №12 и №16 закончат раньше работу.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину
    Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину

    Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы мужчину, который похитил средства, собранные для помощи Украине. Он использовал их для покупки автомобиля.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет
    Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет

    Во вторник, 16 мая, некоторым жителям Днепра отключат свет. Все из-за проведения работ. Они продлятся с 8:00 до 17:00.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло
    Погода на 16 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    просмотров
    Он защищал Украину: под Бахмутом погиб 38-летний Богдан Бобух из Днепропетровщины
    Он защищал Украину: под Бахмутом погиб 38-летний Богдан Бобух из Днепропетровщины

    5 мая 2023 года, защищая свободу и независимость Украины, погиб солдат ВСУ из Верхнеднепровска Богдан Бобух.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре пожар уничтожил дачный дом (ФОТО)
    В Днепре пожар уничтожил дачный дом (ФОТО)

    15 мая в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в дачном кооперативе «Зеленая Долина» Самарского района города Днепр.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину
    Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

    Трудный день на Никопольщине. Сегодня есть раненые люди. Трое взрослых и ребенок. Девочка 2009 г.р. Она госпитализирована с диагнозом минно-взрывная травма, черепно-мозговая травма. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Почти тысяча пачек: в Днепре незаконно продавали сигареты
    Почти тысяча пачек: в Днепре незаконно продавали сигареты

    В Днепре на улице Пастера в киоске незаконно продавали сигареты.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Помогите найти: в Днепре ищут пропавшую из пансионата женщину
    Помогите найти: в Днепре ищут пропавшую из пансионата женщину

    15 мая из пансионата для престарелых «Большое сердце», который находится на Криворожском шоссе, 21 ушла Любовь Дяченко 1939 года рождения.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен
    Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

    Он – герой нашего времени, понимая, что может не вернуться, военный хирург из Днепра Евгений все равно поехал в окруженный Мариуполь.

    Вчера 18:48
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх