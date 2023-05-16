Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая

За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых столкновений. Бои шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением врагом ЗРК С-300. Кроме того, российская федерация нанесла 48 авиационных ударов и совершила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

«Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг не прекращает тактику террора», — отметили в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Елино, Медведевка и Муравьи Черниговской области; Волковка, Мануховка, Стукаловка, Искрисковщина, Волфин, Шпиль и Степок Сумской области, а также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица на Харьковщине.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского. Нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Спорного. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Макеевке и Белогоровке Луганской области и Верхнекаменному и Спорному — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут тяжелые бои за Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Александро-Шультино, Северное, Железное, Петровка, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия вблизи Авдеевки, успеха не имел. Нанес авиационных ударов по Авдеевке, обстрелял из артиллерии Степное, Ласточкино, Авдеевку, Первомайское и Карловку Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Красногоровке, Острому, Георгиевке, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Угледар, Пречистовка, Новоукраинка и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Свободное Поле Донецкой области; Малая Токмачка – Запорожская и Станислав и Кизомис на Херсонщине. Между тем, совершил обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Свободное Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области, а также города Херсона.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также состав боеприпасов врага.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: