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У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривень

Сьогодні 13:38
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12 травня до поліції звернувся військовий. Він повідомив, що у нього з картки викрали 700 тисяч гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривень

Як з’ясували правоохоронці, військовослужбовець познайомився із зловмисниками у хостелі. Коли військовий ліг відпочивати, злодії взяли його телефон та через онлайн-банкінг перевели частину грошей на свої банківські картки, іншу частину витратили на купівлю товарів в інтернет-магазинах. 

Всього зловмисники викрали 700 тисяч гривень. Потім вони втекли.

Правоохоронці розшукали підозрюваних. Ними виявилися жителі смт Іларіонове віком 31 та 40 років.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у фігурантів мобільні телефони, золоті прикраси, чеки на придбання товарів, банківські картки. 

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривень

Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривень

15 травня слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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Новости Днепра про У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривеньУкраїнська

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