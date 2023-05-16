У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривень

12 травня до поліції звернувся військовий. Він повідомив, що у нього з картки викрали 700 тисяч гривень.

Як з’ясували правоохоронці, військовослужбовець познайомився із зловмисниками у хостелі. Коли військовий ліг відпочивати, злодії взяли його телефон та через онлайн-банкінг перевели частину грошей на свої банківські картки, іншу частину витратили на купівлю товарів в інтернет-магазинах.

Всього зловмисники викрали 700 тисяч гривень. Потім вони втекли.

Правоохоронці розшукали підозрюваних. Ними виявилися жителі смт Іларіонове віком 31 та 40 років.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у фігурантів мобільні телефони, золоті прикраси, чеки на придбання товарів, банківські картки.

15 травня слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Читайте також:

Українська

Автор: