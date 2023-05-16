У Дніпрі двоє чоловіків викрали у військовослужбовця 700 тис. гривень

Як з’ясували правоохоронці, військовослужбовець познайомився із зловмисниками у хостелі. Коли військовий ліг відпочивати, злодії взяли його телефон та через онлайн-банкінг перевели частину грошей на свої банківські картки, іншу частину витратили на купівлю товарів в інтернет-магазинах.
Всього зловмисники викрали 700 тисяч гривень. Потім вони втекли.
Правоохоронці розшукали підозрюваних. Ними виявилися жителі смт Іларіонове віком 31 та 40 років.
Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили у фігурантів мобільні телефони, золоті прикраси, чеки на придбання товарів, банківські картки.
15 травня слідчі повідомили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 8 років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
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