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  • Жінці із Дніпра, яка хотіла «продати» сина за мільйон гривень, обрали запобіжний захід

Жінці із Дніпра, яка хотіла «продати» сина за мільйон гривень, обрали запобіжний захід

Сьогодні 07:00
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У Дніпрі підозрюваній у продажі власної дитини обрали запобіжний захід.

Новости Днепра про Жінці із Дніпра, яка хотіла «продати» сина за мільйон гривень, обрали запобіжний захід

25 квітня суд обрав 19-річній жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад мільйон гривень.

Нагадаємо, жителька Дніпра хотіла «продати» свого сина за мільйон гривень. Зловмисницю затримали при передачі коштів.

Згодом слідчі вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).

Нагадаємо, раніше ми писали, що жительок Дніпропетровщині змушували жебракувати в Польщі, а “зароблене” забирали.

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Новости Днепра про Жінці із Дніпра, яка хотіла «продати» сина за мільйон гривень, обрали запобіжний західУкраїнська

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