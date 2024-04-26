Жінці із Дніпра, яка хотіла «продати» сина за мільйон гривень, обрали запобіжний захід

25 квітня суд обрав 19-річній жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад мільйон гривень.
Нагадаємо, жителька Дніпра хотіла «продати» свого сина за мільйон гривень. Зловмисницю затримали при передачі коштів.
Згодом слідчі вручили фігурантці повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми).
Нагадаємо, раніше ми писали, що жительок Дніпропетровщині змушували жебракувати в Польщі, а “зароблене” забирали.
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Жінок вивозили до Польщі, де вони мали заробляти гроші жебракуванням.