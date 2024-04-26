Понад 500 тис збитків: у Дніпрі інженер організації Міноборони закупив тумбочки та табурети за завищеними цінами 

У Дніпрі працівник квартирно-експлуатаційного відділу закупив товари за цінами вище ринкових. Його затримали та притягли до відповідальності.
За інформацією Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону, провідний інженер квартирно-експлуатаційного відділу у Дніпрі придбав 300 табуретів та 200 тумб за завищеною ціною.
Через це держава отримала 552 тисячі гривень збитків.
Посадовцю Міноборони інкримінується розтрата майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинена у великих розмірах і в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує ув’язнення на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років.
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