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Японія надасть Дніпру 40 одиниць різної спецтехніки безоплатно: що саме

Сьогодні 10:38
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Японія продовжує допомагати Дніпру!

Новости Днепра про Японія надасть Дніпру 40 одиниць різної спецтехніки безоплатно: що саме

Протягом цього та наступного років місто отримає на безоплатній основі чималу партію необхідного устаткування.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Він нагадав, що торік Дніпро вже отримав від Японії 169 дизельних генераторів різної потужності, а ще — 3 екскаватори-навантажувачі та 1 бульдозер. Тепер Японія надасть Дніпру 51 дизельний генератор HIMOINSA потужністю від 50 до 1600 кВт, а також 40 одиниць різної спецтехніки. Це зокрема 9 автомобілів із цистернами для перевезення води, 6 екскаваторів-навантажувачів, 5 екскаваторів на 20 тонн, 5 колісних навантажувачів, 4 самоскиди, 2 автокрани (на 16 та 24 тонни), 2 мікроавтобуси, кран підвищеної прохідності на 100 тонн, мобільна первинна щокова дробарка (400 т/год), мобільна вторинна ударна дробарка (350 т/год), машина для просіювання (грохот, 500 т/год), екскаватор для демонтажних робіт на висоті до 24 метрів із різучою насадкою, 2 вантажівки та причеп-платформа для перевезення техніки.

Низький уклін японському народові та уряду Японії. Ми завжди пам’ятатимемо допомогу наших іноземних друзів у такий тяжкий для України час. Окремі слова подяки послу України в Японії Сергію Корсунському та всій його команді за потужну роботу та сприяння у допомозі місцевому самоврядуванню, — зазначив Філатов.

Новости Днепра про Японія надасть Дніпру 40 одиниць різної спецтехніки безоплатно: що саме

Нагадаємо, раніше ми писали, що японське місто буде сприяти повоєнному відновленню Дніпра.

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Новости Днепра про Японія надасть Дніпру 40 одиниць різної спецтехніки безоплатно: що самеУкраїнська

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