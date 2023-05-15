Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Он – герой нашего времени, понимая, что может не вернуться, военный хирург из Днепра Евгений все равно поехал в окруженный Мариуполь.

Там его ждали очень тяжелые испытания — круглосуточные операции на «Азовстале» под вражескими обстрелами. А потом он попал в плен, где пробыл четыре месяца. В сентябре врача обменяли, сейчас он вернулся в строй – продолжает спасать защитников.

Историю Евгения рассказали в Днепропетровской ОВА.

Евгений рассказывает, что понимал, что поездка в Мариуполь – это билет в один конец. Но почему-то был уверен, что с ним ничего не произойдет.

Планировалась спецоперация. Меня спросили, готов ли я вылететь в Мариуполь, который уже в то время был в окружении. Я общался с знакомыми врачами, которые находились на «Азовстале». Они сказали, что им нужна помощь. Что они физически и морально истощаются, – рассказал хирург.

В ночь на 1 апреля мужчина оказался на «Азовстале». Вертолет, которым его доставляли в Мариуполь, на обратном пути сбили.

Со мной были еще два анестезиолога, нейрохирург и медицинская сестра. Началась непрерывная работа за операционным столом. Более полутора месяцев – где-то до 18 мая. Был настоящий ад. Обстрелы не прекращались вообще. Били из всех видов вооружения, – подчеркнул Евгений.

Врач рассказывает, что враг целился именно по «медицинскому» бункеру, где оказывали помощь раненым. В четырех местах его пробили.

Хорошо, что не по центру попали, где стояли операционные столы. Так что мы могли работать дальше. Часто агрессор бил тяжелыми и мощными авиационными бомбами: полутонными, тонными, трехтонными. Они оставляли после себя ужасные разрушения. Все вокруг стало как лунная поверхность. Огромные воронки – как кратеры, – вспоминает врач.

В общей сложности хирург вместе с коллегами оказал помощь более одной тысячи раненых. Большой проблемой было отсутствие донорской крови. Приходилось идти на риск – делать прямые переливания от одного бойца другому. Но к таким методам прибегали в крайних случаях. Когда жизнь раненого висела на волоске.

Честно говоря, брать кровь было особенно не у кого. Много ослабленных раненых. Мы все обезвожены, истощены без еды. Иногда из других локаций нам немного провизии приносили. Был период, когда на сутки у меня было пол одноразового стаканчика каши и крошечный кусочек сала. Несмотря на все, для меня было важно, что ребята, которых я оперировал – выжили, – подчеркнул Евгений.

Дальше был четырехмесячный плен. Евгений вышел 19 мая. Говорит, запомнил, потому что 20 числа у жены день рождения.

Держали нас в Еленовке. Вызывали на допросы, давили морально. Мы ходили с опущенными глазами, руки за спину. На еду отводили 2-3 минуты. Плен, одним словом, что тут скажешь, – рассказал хирург.

В сентябре, во время масштабного обмена пленными, врач вернулся домой.

На родной земле выдохнул. Не мог поверить, что в Украине. Нас поселили в одном из госпиталей. Дали одежду, обувь, телефон, вещи первой необходимости, вкусно кормили. Первые несколько дней я просыпался, смотрел в окно и думал, что это сон. Эмоции – удивительные, – поделился Евгений.

В настоящее время врач продолжает спасать защитников. Уверяет, будет стоять за операционным столом столько, сколько потребуется.

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