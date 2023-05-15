Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Сегодня 18:48
просмотров

Он – герой нашего времени, понимая, что может не вернуться, военный хирург из Днепра Евгений все равно поехал в окруженный Мариуполь.

Новости Днепра про Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Там его ждали очень тяжелые испытания — круглосуточные операции на «Азовстале» под вражескими обстрелами. А потом он попал в плен, где пробыл четыре месяца. В сентябре врача обменяли, сейчас он вернулся в строй – продолжает спасать защитников.

Историю Евгения рассказали в Днепропетровской ОВА.

Евгений рассказывает, что понимал, что поездка в Мариуполь – это билет в один конец. Но почему-то был уверен, что с ним ничего не произойдет.

Планировалась спецоперация. Меня спросили, готов ли я вылететь в Мариуполь, который уже в то время был в окружении. Я общался с знакомыми врачами, которые находились на «Азовстале». Они сказали, что им нужна помощь. Что они физически и морально истощаются, – рассказал хирург.

Новости Днепра про Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Фото из сети.

В ночь на 1 апреля мужчина оказался на «Азовстале». Вертолет, которым его доставляли в Мариуполь, на обратном пути сбили.

Со мной были еще два анестезиолога, нейрохирург и медицинская сестра. Началась непрерывная работа за операционным столом. Более полутора месяцев – где-то до 18 мая. Был настоящий ад. Обстрелы не прекращались вообще. Били из всех видов вооружения, – подчеркнул Евгений.

Новости Днепра про Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Фото из сети.

Врач рассказывает, что враг целился именно по «медицинскому» бункеру, где оказывали помощь раненым. В четырех местах его пробили.

Хорошо, что не по центру попали, где стояли операционные столы. Так что мы могли работать дальше. Часто агрессор бил тяжелыми и мощными авиационными бомбами: полутонными, тонными, трехтонными. Они оставляли после себя ужасные разрушения. Все вокруг стало как лунная поверхность. Огромные воронки – как кратеры, – вспоминает врач.

В общей сложности хирург вместе с коллегами оказал помощь более одной тысячи раненых. Большой проблемой было отсутствие донорской крови. Приходилось идти на риск – делать прямые переливания от одного бойца другому. Но к таким методам прибегали в крайних случаях. Когда жизнь раненого висела на волоске.

Честно говоря, брать кровь было особенно не у кого. Много ослабленных раненых. Мы все обезвожены, истощены без еды. Иногда из других локаций нам немного провизии приносили. Был период, когда на сутки у меня было пол одноразового стаканчика каши и крошечный кусочек сала. Несмотря на все, для меня было важно, что ребята, которых я оперировал – выжили, – подчеркнул Евгений.

Новости Днепра про Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Фото из сети.

Новости Днепра про Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Фото из сети.

Дальше был четырехмесячный плен. Евгений вышел 19 мая. Говорит, запомнил, потому что 20 числа у жены день рождения.

Держали нас в Еленовке. Вызывали на допросы, давили морально. Мы ходили с опущенными глазами, руки за спину. На еду отводили 2-3 минуты. Плен, одним словом, что тут скажешь, – рассказал хирург. 

В сентябре, во время масштабного обмена пленными, врач вернулся домой.

На родной земле выдохнул. Не мог поверить, что в Украине. Нас поселили в одном из госпиталей. Дали одежду, обувь, телефон, вещи первой необходимости, вкусно кормили. Первые несколько дней я просыпался, смотрел в окно и думал, что это сон. Эмоции – удивительные, – поделился Евгений.

В настоящее время врач продолжает спасать защитников. Уверяет, будет стоять за операционным столом столько, сколько потребуется.

Новости Днепра про Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и плен

Читайте также:

Новости Днепра про Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и пленУкраїнська Новости Днепра про Знал, что это дорога в один конец: история хирурга из Днепра, который прошел через ад «Азовстали» и пленРусский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату

    15 мая из пансионата для престарелых «Большое сердце», который находится…

    В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений: ситуация на фронте
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений: ситуация на фронте

    В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений, а украинские военные…

    Житель Днепра продавал справки ВКЛ для снятия с военного учета: сколько брал за это
    Новости Днепра
    Сегодня 17:15
    Житель Днепра продавал справки ВКЛ для снятия с военного учета: сколько брал за это

    В Днепре задержали "дельца", который продавал мужчинам "белые билеты".

    В Днепре продают трубный завод с вековой историей
    Новости Днепра
    Сегодня 17:04
    В Днепре продают трубный завод с вековой историей

    Имущество Днепропетровского трубного завода выставлено на торги. В 2021 году…

    Последние новости

    Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату
    Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату

    15 мая из пансионата для престарелых «Большое сердце», который находится на Криворожском шоссе, 21 ушла Любовь Дяченко 1939 года рождения.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений: ситуация на фронте
    В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений: ситуация на фронте

    В Донецкой области произошло 37 боевых столкновений, а украинские военные - две станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Новомосковске во время движения загорелся ВАЗ (ФОТО)
    В Новомосковске во время движения загорелся ВАЗ (ФОТО)

    Сегодня, 15 мая, в Новомосковске на улице Гетманская во время движения загорелся ВАЗ.

    Сегодня 17:59
    0
    просмотров
    Житель Днепра продавал справки ВКЛ для снятия с военного учета: сколько брал за это
    Житель Днепра продавал справки ВКЛ для снятия с военного учета: сколько брал за это

    В Днепре задержали "дельца", который продавал мужчинам "белые билеты".

    Сегодня 17:15
    просмотров
    В Днепре продают трубный завод с вековой историей
    В Днепре продают трубный завод с вековой историей

    Имущество Днепропетровского трубного завода выставлено на торги. В 2021 году он полностью прекратил свою работу и был признан банкротом. Сначала на заводе срезали трубопрокатные станы и вывезли оборудование. Теперь помещения завода выставлены на торги. За него хотят выручить не менее…

    Сегодня 17:04
    просмотров
    Эрдоган vs Киличдароглу: в Турции не выбрали президента и готовятся ко второму туру
    Эрдоган vs Киличдароглу: в Турции не выбрали президента и готовятся ко второму туру

    Эрдоган был в шаге от победы.

    Сегодня 16:32
    просмотров
    В Днепре до завтра у некоторых жителей не будет воды: подробности
    В Днепре до завтра у некоторых жителей не будет воды: подробности

    Важная информация!

    Сегодня 16:04
    0
    просмотров
    Отомстили: в Новомосковске неизвестные «разбили» сердца на здании ЗАГСа
    Отомстили: в Новомосковске неизвестные «разбили» сердца на здании ЗАГСа

    У кого-то был неудачный брак.

    Сегодня 15:58
    просмотров
    Угрожали ножом: в Днепре двое мужчин ограбили женщину
    Угрожали ножом: в Днепре двое мужчин ограбили женщину

    Вчера днем ​​на линию "102" позвонила женщина.

    Сегодня 15:41
    2
    просмотров
    Таинственное сияние да Винчи: когда и как жители Днепра смогут увидеть редкое космическое явление
    Таинственное сияние да Винчи: когда и как жители Днепра смогут увидеть редкое космическое явление

    В эти выходные мы сможем наблюдать "сияние да Винчи",

    Сегодня 15:33
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх