В Одессе умерли 4-летние близнецы: отравились неизвестным веществом

Как сообщили в полиции, ужасная трагедия произошла 14 мая.
Известно, что накануне детям стало плохо и мать пыталась самостоятельно оказать им помощь, но малышам стало еще хуже. Тогда она позвала медсестру, которая сделала детям какие-то инъекции, однако впоследствии состояние детей резко ухудшилось и мать вызвала скорую. Мальчик умер еще до приезда врачей, а девочка – в медицинском заведении.
Предварительно, причиной смерти двойни стало отравление неизвестным веществом.
По данному факту открыто производство по ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (преднамеренное убийство с отметкой «несчастный случай») и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз, в частности, судебно-медицинские, которые установят причину смерти.
Следует отметить, что «Униан» сообщает, что трагедия произошла в семье переселенцев из Херсона. Известно, что накануне дети ели овощи, купленные на рынке «Привоз». У малышей была рвота, и мать пригласила медработника, которого, по некоторым данным, разыскала через интернет. Медсестра ввела малышам препарат «Церукал», после чего позывы к рвоте уменьшились, но состояние ухудшилось. Женщина вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть мальчика – малыш умер у матери на руках.
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