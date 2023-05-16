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В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который находится в розыске: подробности

Сегодня 13:09
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Ночью во время патрулирования в Новокодакском районе инспекторы заметили мотоцикл, который двигался без государственных номерных знаков.

Новости Днепра про В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который находится в розыске: подробности

Двухколесный остановили.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Полицейские пообщались с водителем, проверили документы и идентификатор транспортного средства.

Выяснилось, что мотоцикл находится в розыске.

На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Деталями дела занимается следователь.

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