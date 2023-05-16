В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который находится в розыске: подробности

Двухколесный остановили.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Полицейские пообщались с водителем, проверили документы и идентификатор транспортного средства.
Выяснилось, что мотоцикл находится в розыске.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу.
Деталями дела занимается следователь.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток…
На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял…
В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.
Левый берег застрял в пробках.
В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной…
На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял по собакам и даже людям.
В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия.
Левый берег застрял в пробках.
В Днепре спасают семью, пострадавшую в ДТП.
В Пятихатках на Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки во двор возле многоэтажки.
Сегодня, 16 мая, в поселке Цыгановка горел автомобиль.
Число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составило уже почти 200 тысяч. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников.
Російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й "Кинжали". Всі ворожі цілі були знищені.
В Днепре на улице Универсальной мужчина стрелял в свою жену.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!