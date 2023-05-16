В Днепре патрульные обнаружили мотоцикл, который находится в розыске: подробности

Ночью во время патрулирования в Новокодакском районе инспекторы заметили мотоцикл, который двигался без государственных номерных знаков.

В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток…

Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО) В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной… просмотров

В Днепре на Данилы Нечая мужчина стрелял по собакам и людям: комментарий полиции На днях на улице Данилы Нечая мужчина устроил стрельбу: стрелял по собакам и даже людям. 1 просмотров

В Днепре поезд насмерть сбил мужчину В понедельник, 15 мая, в Днепре произошла трагедия. 1 просмотров

На Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки на детскую площадку В Пятихатках на Днепропетровщине мужчина швырнул тротиловые шашки во двор возле многоэтажки. просмотров

Каждого врага ждет жестокая расплата: в Генштабе ВСУ назвали потери войск РФ в сутки Число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составило уже почти 200 тысяч. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников. 0 просмотров

Знищено: ворог атакував Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й «Кинжали» Російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й "Кинжали". Всі ворожі цілі були знищені. просмотров