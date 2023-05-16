В Днепре уволили водителя маршрутки, который отказывался перевозить льготников

К сожалению, каждый из нас хоть раз в жизни был свидетелем того, как водители маршрутного такси отказывали в проезде льготникам.

С такой ситуацией столкнулись и пассажиры маршрутки №44.

Горожане пожаловались. И водителя, который отказывал льготникам в проезде, уволили.

Об этом сообщил в своем ТГ-канале Геннадий Корбан.

Уволен водитель маршрута №44, который регулярно отказывался везти льготников. С другими водителями маршрута проведут работу, — говорится в сообщении.

Также горожан призвали фиксировать нарушения, если они стали свидетелями такого.

Пожалуйста, если вы видите нарушение прав пассажиров – фиксируйте их (номер транспортного средства, время, аудио или видео нарушения). Разберемся с каждым случаем, – говорится в сообщении.

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