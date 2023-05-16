У Дніпрі звільнили водія маршрутки, який відмовлявся перевозити пільговиків

На жаль, кожен із нас хоч раз в житті був свідком того, що водії маршрутного таксі відмовляли у проїзді пільговикам.

З такою ситуацією зіткнулися і пасажири маршрутки №44.

Містяни поскаржилися. І водія, який відмовляв пільговикам у проїзді, звільнили.

Про це повідомив у своєму ТГ-каналі Геннадій Корбан.

Звільнено водія маршруту №44, який регулярно відмовлявся везти пільговиків. З іншими водіями маршруту проведуть роботу, – йдеться у повідомленні.

Також містян закликали фіксувати порушення, якщо воно стали свідками такого.

Будь ласка, якщо ви бачите порушення прав пасажирів – фіксуйте їх (номер транспортного засобу, час, аудіо або відео порушення). Розберемося з кожним випадком, – зазначається у повідомленні.

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