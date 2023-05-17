В Днепре популярный трамвай временно изменит маршрут: подробности

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня, 17 мая, трамваи №17 с 11:00 до 14:00 будут курсировать по измененному маршруту — до улицы Исполкомовской.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Отмечается, что это связано с ремонтом колеи.

Поэтому, планируя свой маршрут, учитывайте эту информацию.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться.

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