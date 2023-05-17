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У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінить маршрут: подробиці

Сьогодні 10:23
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Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінить маршрут: подробиці

Сьогодні, 17 травня, трамваї №17 з 11:00 до 14:00 курсуватимуть зміненим маршрутом — до вулиці Виконкомівської.

Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Зазначається, що це пов’язано з ремонтом колії.

Тому, плануючи свій маршрут, враховуйте цю інформацію. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі тимчасово не працює лінія «101»: куди звертатися. 

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Новости Днепра про У Дніпрі популярний трамвай тимчасово змінить маршрут: подробиціУкраїнська

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