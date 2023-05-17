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В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

Сегодня 09:54
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Важно!

Новости Днепра про В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

В Днепре временно не работает экстренная линия «101».

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что сейчас проводятся работы по восстановлению связи.

В случае, если вам необходима помощь спасателей, звоните на линию «112».

Сообщите, пожалуйста, эту информацию родным и соседям!

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