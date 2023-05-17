В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

В Днепре временно не работает экстренная линия «101».
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что сейчас проводятся работы по восстановлению связи.
В случае, если вам необходима помощь спасателей, звоните на линию «112».
Сообщите, пожалуйста, эту информацию родным и соседям!
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