В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

Сообщите, пожалуйста, эту информацию родным и соседям!

В случае, если вам необходима помощь спасателей, звоните на линию «112».

Отмечается, что сейчас проводятся работы по восстановлению связи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Сегодня, 15 мая, в Новомосковске на улице Гетманская во время…

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