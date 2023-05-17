У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина

Будьте уважні!

Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

Подробиць аварії поки немає, але на цій ділянці дороги утворився величезний затор.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздки містом!

Будьте обережні за кермом! Плануйте свій час!

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