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У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина

Сьогодні 13:55
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Будьте уважні!

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причина

Сьогодні, 17 травня, у Дніпрі на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у Ситуаційному центрі.

Подробиць аварії поки немає, але на цій ділянці дороги утворився величезний затор.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздки містом!

Будьте обережні за кермом! Плануйте свій час!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор: причинаРусский

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