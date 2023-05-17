В среднем на 200-300 гривен: в Днепре и области подорожает электроэнергия

В среднем люди будут тратить на 200-300 гривен больше при оплате счетов за электроэнергию.

Такие прогнозы сделал первый заместитель председателя Днепропетровской ОВ Владимир Орлов во время прямого включения в телемарафоне.

Так, по его словам, украинская энергосистема до сих пор не оправилась после зимних обстрелов, поэтому нас ожидает неизбежное подорожание электроэнергии. Однако чиновник утверждает, что это необходимый шаг для того, чтобы в области и в Украине начался новый отопительный сезон.

По подсчетам Орлова, в среднем стоимость электроэнергии в домохозяйствах вырастет на 200-300 гривен. Все зависит от количества людей, живущих в квартире и объемов потребления. Он отметил, что нужно продолжать экономить свет. Это также поможет сильно поврежденной энергосистеме.

Однако для незащищенных слоев населения остаются субсидии даже после подорожания тарифов на свет, чтобы люди имели возможность оплачивать коммунальные услуги.

«Система еще не оправилась от вражеских обстрелов, и мы должны работать в этом направлении, чтобы мы зашли в зиму со светом и теплом», — сказал Орлов.

Чиновник отметил, что к экономии должны приобщаться и предприятия, которые могут переходить на энергоэффективное оборудование или работать в ночное время, когда электроэнергия дешевле.

Отметим, сейчас стоимость электроэнергии составляет 1,44 гривны/кВт-ч и 1,68 гривны/кВт-ч от потребления (до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно). По подсчетам экспертов, цена может вырасти до 2,88 гривны за один киловатт.

Напомним, ранее мы сообщали, что летом тоже может быть дефицит электроэнергии, а зимой могут вернуться веерные отключения.

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