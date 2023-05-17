В Днепре нашли бабушку, которая пропала с пансионата два дня назад: что с ней

В Днепре разыскали бабушку, пропавшую два дня назад.

Как сообщили в полиции, 88-летнюю бабушку, которую искали два дня, обнаружили в балке.

15 мая женщина ушла из пансионата для пожилых и не вернулась. Ранее сообщалось, что у женщины проблемы с памятью и не всегда понимает, где находится. Потому полицейские и неравнодушные горожане начали поисковую операцию.

Как оказалось, женщина заблудилась в лесополосе. Поиски бабушки продолжались более двух дней, но благодаря служебному псу, взявшему след вещей, ее удалось найти.

Собака которой зовут Тайсон привела полицейских к женщине, которая в беспомощном состоянии лежала в балке. Она чувствовала себя плохо и не могла самостоятельно выбраться из лесополосы.

К счастью, все кончилось хорошо. Бабушку нашли и вывели из леса, а затем передали работникам пансионата.

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