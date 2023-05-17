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У Дніпрі на Робочій спалахнув автомобіль (ВІДЕО)

Сьогодні 15:36
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Автівка загорілася посеред дороги.

Новости Днепра про У Дніпрі на Робочій спалахнув автомобіль (ВІДЕО)

У середу, 17 травня, на вулиці Робочій, а саме поблизу Міжшкільного комбінату, спалахнув автомобіль. 

За словами очевидців, авто загорілося під час руху. Попередньо, водій та пасажир встигти вибратися з палаючого автомобіля. Судячи з відео, які ширять дніпряни в телеграм-каналах, кермувальник встиг відігнати машину з дороги, залишивши її на узбіччі. 

Вогонь спалахнув під переднім капотом, але швидко розповсюдився на весь автомобіль. Станом на 15:25 транспорт згорів майже повністю. На місце вже приїхали рятувальники, які загасили те, що залишилося від машини. 

Чекаємо на офіційну інформацію.

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