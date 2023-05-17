У Дніпрі на Робочій спалахнув автомобіль (ВІДЕО)

Автівка загорілася посеред дороги.

У середу, 17 травня, на вулиці Робочій, а саме поблизу Міжшкільного комбінату, спалахнув автомобіль.

За словами очевидців, авто загорілося під час руху. Попередньо, водій та пасажир встигти вибратися з палаючого автомобіля. Судячи з відео, які ширять дніпряни в телеграм-каналах, кермувальник встиг відігнати машину з дороги, залишивши її на узбіччі.

Вогонь спалахнув під переднім капотом, але швидко розповсюдився на весь автомобіль. Станом на 15:25 транспорт згорів майже повністю. На місце вже приїхали рятувальники, які загасили те, що залишилося від машини.

Чекаємо на офіційну інформацію.

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