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В ДБР прокомментировали информацию о том, что застреленный в Днепре мужчина был пьян

Сегодня 12:15
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В ДБР прокомментировали информацию СМИ о том, что погибший во время стрельбы в Днепре был пьян.

Новости Днепра про В ДБР прокомментировали информацию о том, что застреленный в Днепре мужчина был пьян

Вчера ряд СМИ распространили информацию о результатах экспертизы по содержанию алкоголя в крови погибшего мужчины. Однако в ГБР официально не могут подтвердить эти данные.

По словам спикера ГБР Татьяны Сапьян, результатов экспертизы еще нет. Об этом она рассказала в ходе прямой трансляции на Едином телемарафоне.

ГБР рассматривало версию о том, что погибший мог быть пьян в начале следствия, но чтобы это окончательно подтвердить – нужно дождаться официальных выводов экспертов.

Но я не могу подтвердить, что те результаты, которые обнародованы в интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Как только будет подтверждение этому, мы их сообщим, — отметила спикер ДБР.

Новости Днепра про В ДБР прокомментировали информацию о том, что застреленный в Днепре мужчина был пьян

Напомним, вечером 29 августа патрульный застрелил мужчину на проспекте Ивана Мазепы. Инспектора задержали и отстранили от службы, но еще не объявляли ему о подозрении. Адвокат правоохранителя Юлия Сегеда отметила, что будет суд во время которого для него изберут меру пресечения. Правозащитница считает, что нет оснований держать патрульного под стражей.

Ранее стрельбу в Днепре прокомментировал глава Нацполиции Игорь Клименко, который отметил, что это серьезный прецедент. В патрульной полиции опубликовали видео с бодикамер инспекторов, а в ДБР рассказало, где сейчас избита инспекторка и ее напарник.

На эту резонансную историю отреагировал мэр Днепра Борис Филатов, который стал на сторону патрульного.

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