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У ДБР прокоментували інформацію про те, що застрелений у Дніпрі чоловік був п’яним

Сьогодні 12:15
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У ДБР прокоментували інформацію ЗМІ про те, що загиблий під час стрілянини в Дніпрі був п'яним.

Новости Днепра про У ДБР прокоментували інформацію про те, що застрелений у Дніпрі чоловік був п'яним

Учора низка ЗМІ поширила інформацію про результати експертизи щодо вмісту алкоголю у крові загиблого чоловіка. Проте у ДБР наразі офіційно не можуть підтвердити ці дані. 

За словами речниці ДБР Тетяни Сапьян, результатів експертизи ще немає. Про це вона розповіла під час прямої трансляції на Єдиному телемарафоні. 

ДБР розглядало версію про те, що загиблий міг бути п’яним на початку слідства, але щоб це остаточно підтвердити – треба дочекатися офіційних висновків експертів. 

Але я не можу підтвердити, що ті результати, які оприлюднені в інтернеті, є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Як тільки буде підтвердження цього, то ми їх повідомимо, — зазначила речниця ДБР.

Новости Днепра про У ДБР прокоментували інформацію про те, що застрелений у Дніпрі чоловік був п'яним

Нагадаємо, ввечері 29 серпня патрульний застрелив чоловіка на проспекті Івана Мазепи. Наразі інспектора затримали та відсторонили від служби, але ще не оголошували йому про підозру. Адвокатка правоохоронця Юлія Сегеда зазначила, що буде суд під час якого для нього оберуть запобіжний захід. Правозахисниця вважає, що не має підстав тримати патрульного під вартою. 

Раніше стрілянину в Дніпрі прокоментував очільник Нацполіції Ігор Клименко, який зазначив, що це серйозний прецедент. У патрульній поліції опублікували відео з бодікамер інспекторів, а в ДБР розповіло, де зараз побита інспекторка та її напарник.

На цю резонансну історію відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов, який став на сторону патрульного

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Новости Днепра про У ДБР прокоментували інформацію про те, що застрелений у Дніпрі чоловік був п'янимУкраїнська

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