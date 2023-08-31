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Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне

Сегодня 09:00
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Уже завтра – первый день осени.

Новости Днепра про Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне

Мы решили выяснить, сколько в этом месяце у жителей Днепра будет выходных и что будем праздновать. Об этом – дальше!

Всего в сентябре 30 календарных дней, из них 21 рабочий день и 9 выходных.

Согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» выходные дни сейчас — только субботы и воскресенья. Дополнительные выходные, которые предполагались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не дают, хотя в сентябре 2023 года их нет и так.

Выходные дни в сентябре 2023 года: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.

Новости Днепра про Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне

В сентябре будет много профессиональных и других важных праздников, среди которых День знаний, День мира, День усыновления.

Праздники в сентябре 2023

  • 1 сентября — День знаний.
  • 2 сентября — День нотариата.
  • 3 сентября — День предпринимателя.
  • 7 сентября – День военной разведки.
  • 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.
  • 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино, День физкультуры и спорта.
  • 10 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов, Всемирный день предотвращения самоубийств.
  • 13 сентября — День программиста.
  • 15 сентября — Международный день демократии.
  • 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора.
  • 17 сентября — День усыновления, День работника леса, День спасателя.
  • 20 сентября — День HR-менеджера, День рекрутера.
  • 21 сентября — День мира в Украине, Международный день мира.
  • 22 сентября — День партизанской славы.
  • 24 сентября — День машиностроителя.
  • 27 сентября — День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.
  • 30 сентября — Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Напомним, ранее мы писали, что в сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь.

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Новости Днепра про Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепрянеУкраїнська Новости Днепра про Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепрянеРусский

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