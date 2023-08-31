Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне

Мы решили выяснить, сколько в этом месяце у жителей Днепра будет выходных и что будем праздновать. Об этом – дальше!
Всего в сентябре 30 календарных дней, из них 21 рабочий день и 9 выходных.
Согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» выходные дни сейчас — только субботы и воскресенья. Дополнительные выходные, которые предполагались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не дают, хотя в сентябре 2023 года их нет и так.
Выходные дни в сентябре 2023 года: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.
В сентябре будет много профессиональных и других важных праздников, среди которых День знаний, День мира, День усыновления.
Праздники в сентябре 2023
Напомним, ранее мы писали, что в сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь.
Читайте также:
Автор:
Ночью в Амур-Нижнеднепровском районе произошел масштабный пожар.
Вчера, 30 августа, на улице Казака Мамая загорелась квартира на…
В Днепре водитель влетел в МАФ.
В небе над Днепром заметили поезд со спутников Илона Маска.
Ночью в Амур-Нижнеднепровском районе произошел масштабный пожар.
Вчера, 30 августа, на улице Казака Мамая загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре водитель влетел в МАФ.
В небе над Днепром заметили поезд со спутников Илона Маска.
Правоохранители готовят подозрение для женщины, которая была за рулем автомобиля, когда его остановили.
Вероятно, застреленный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В некоторых водоемах области выявили завышенное количество лактозопозитивной кишечной палочки.
В патрульной полиции опубликовали видео с бодикамер инспекторов, которые 29 августа принимали участие в стрельбе на проспекте Ивана Мазепы.
Вечером 29 августа на проспекте Ивана Мазепы произошла стрельба. Позже выяснилось, что патрульный застрелил мужчину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!