Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне

Уже завтра – первый день осени.

Мы решили выяснить, сколько в этом месяце у жителей Днепра будет выходных и что будем праздновать. Об этом – дальше!

Всего в сентябре 30 календарных дней, из них 21 рабочий день и 9 выходных.

Согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» выходные дни сейчас — только субботы и воскресенья. Дополнительные выходные, которые предполагались в мирное время, когда праздник совпадал с выходным днем, во время войны не дают, хотя в сентябре 2023 года их нет и так.

Выходные дни в сентябре 2023 года: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.

В сентябре будет много профессиональных и других важных праздников, среди которых День знаний, День мира, День усыновления.

Праздники в сентябре 2023

1 сентября — День знаний.

— День знаний. 2 сентября — День нотариата.

— День нотариата. 3 сентября — День предпринимателя.

— День предпринимателя. 7 сентября – День военной разведки.

– День военной разведки. 8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов.

— Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов. 9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино, День физкультуры и спорта.

— Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино, День физкультуры и спорта. 10 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов, Всемирный день предотвращения самоубийств.

— День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкистов, Всемирный день предотвращения самоубийств. 13 сентября — День программиста.

— День программиста. 15 сентября — Международный день демократии.

— Международный день демократии. 16 сентября — Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора.

— Международный день охраны озонового слоя, День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора. 17 сентября — День усыновления, День работника леса, День спасателя.

— День усыновления, День работника леса, День спасателя. 20 сентября — День HR-менеджера, День рекрутера.

— День HR-менеджера, День рекрутера. 21 сентября — День мира в Украине, Международный день мира.

— День мира в Украине, Международный день мира. 22 сентября — День партизанской славы.

— День партизанской славы. 24 сентября — День машиностроителя.

— День машиностроителя. 27 сентября — День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников.

— День туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников. 30 сентября — Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

Напомним, ранее мы писали, что в сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь.

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