В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь

Календарь магнитных бурь в сентябре-2023.

В сентябре 2023 года ожидаются сильные и умеренные магнитные бури. Когда и как уберечься от них – читайте в нашем материале!

Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Календарь магнитных бурь в сентябре-2023:

6 сентября – сильная магнитная буря.

– сильная магнитная буря. С 7 по 10 сентября – трехдневная магнитная буря.

– трехдневная магнитная буря. С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.

— очень сильная магнитная буря. 30 сентября — умеренная магнитная буря.

Воздействие магнитных бурь на здоровье людей

Чаще всего от этого метеоявления страдают пожилые люди, владельцы хронических болезней и беременные женщины. Возможны следующие симптомы: головная боль; головокружение; тошнота и рвота; боль в спине и пояснице; ломота костей; повышенное давление; высокая температура; учащенный пульс; бессонница; обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся:

Откажитесь от фастфуда, жирной, жареной, острой пищи. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также зелени. Пейте больше жидкости – не менее 1,5 л в день, в том числе в виде чая и компотов. В опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить. Проводите больше времени на открытом воздухе. Увеличьте физическую активность. Регулярно проветривайте комнату, особенно ночью. Минимизируйте стресс в вашей жизни. Перед сном примите контрастный душ. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

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