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В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь

Сегодня 08:33
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Календарь магнитных бурь в сентябре-2023.

Новости Днепра про В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь

В сентябре 2023 года ожидаются сильные и умеренные магнитные бури. Когда и как уберечься от них – читайте в нашем материале!

Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.

Календарь магнитных бурь в сентябре-2023:

  • 6 сентября – сильная магнитная буря.
  • С 7 по 10 сентября – трехдневная магнитная буря.
  • С 26 по 28 сентября — очень сильная магнитная буря.
  • 30 сентября — умеренная магнитная буря.

Воздействие магнитных бурь на здоровье людей

Чаще всего от этого метеоявления страдают пожилые люди, владельцы хронических болезней и беременные женщины. Возможны следующие симптомы: головная боль; головокружение; тошнота и рвота; боль в спине и пояснице; ломота костей; повышенное давление; высокая температура; учащенный пульс; бессонница; обострение хронических заболеваний.

Как уберечься

Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся:

  1. Откажитесь от фастфуда, жирной, жареной, острой пищи. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также зелени.
  2. Пейте больше жидкости – не менее 1,5 л в день, в том числе в виде чая и компотов.
  3. В опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить.
  4. Проводите больше времени на открытом воздухе.
  5. Увеличьте физическую активность.
  6. Регулярно проветривайте комнату, особенно ночью.
  7. Минимизируйте стресс в вашей жизни.
  8. Перед сном примите контрастный душ.
  9. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не менее 7 часов в сутки.

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Новости Днепра про В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесьУкраїнська Новости Днепра про В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесьРусский

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