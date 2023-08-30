В сентябре ожидаются сильные магнитные бури: днепряне, готовьтесь

В сентябре 2023 года ожидаются сильные и умеренные магнитные бури. Когда и как уберечься от них – читайте в нашем материале!
Напомним, магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять на работу систем связи, а также на здоровье людей.
Календарь магнитных бурь в сентябре-2023:
Воздействие магнитных бурь на здоровье людей
Чаще всего от этого метеоявления страдают пожилые люди, владельцы хронических болезней и беременные женщины. Возможны следующие симптомы: головная боль; головокружение; тошнота и рвота; боль в спине и пояснице; ломота костей; повышенное давление; высокая температура; учащенный пульс; бессонница; обострение хронических заболеваний.
Как уберечься
Придерживайтесь следующих правил, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся:
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