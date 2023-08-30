У вересні очікуються сильні магнітні бурі: дніпряни, готуйтеся

Календар магнітних бур у вересні-2023.

У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. Коли саме та як вберегтися від них – читайте у нашому матеріалі!

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Календар магнітних бур у вересні-2023:

6 вересня — сильна магнітна буря.

— сильна магнітна буря. З 7 до 10 вересня — триденна магнітна буря.

— триденна магнітна буря. З 26 до 28 вересня — дуже сильна магнітна буря.

— дуже сильна магнітна буря. 30 вересня — помірна магнітна буря.

Вплив магнітних бур на здоров’я людей

Найчастіше від цього метеоявища страждають люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки. Можливі такі симптоми: головний біль; запаморочення; нудота і блювота; біль у спині та попереку; ломота кісток; підвищений артеріальний тиск; висока температура; прискорений пульс; безсоння; загострення хронічних хвороб.

Як уберегтися

Дотримуйтеся наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться:

Відмовтеся від фастфуду, жирної, смаженої, гострої їжі. Їжте більше сезонних овочів і фруктів, а також зелені. Пийте більше рідини – не менше 1,5 л в день, зокрема у вигляді чаю і компотів. У небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Збільште фізичну активність. Регулярно провітрюйте кімнату, особливо на ніч. Мінімізуйте стрес у вашому житті. Перед сном прийміть контрастний душ. Лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: