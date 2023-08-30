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У вересні очікуються сильні магнітні бурі: дніпряни, готуйтеся

Сьогодні 08:33
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Календар магнітних бур у вересні-2023.

Новости Днепра про У вересні очікуються сильні магнітні бурі: дніпряни, готуйтеся

У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. Коли саме та як вберегтися від них – читайте у нашому матеріалі!

Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.

Календар магнітних бур у вересні-2023:

  • 6 вересня — сильна магнітна буря.
  • З 7 до 10 вересня — триденна магнітна буря.
  • З 26 до 28 вересня — дуже сильна магнітна буря.
  • 30 вересня — помірна магнітна буря.

Вплив магнітних бур на здоров’я людей

Найчастіше від цього метеоявища страждають люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки. Можливі такі симптоми: головний біль; запаморочення; нудота і блювота; біль у спині та попереку; ломота кісток; підвищений артеріальний тиск; висока температура; прискорений пульс; безсоння; загострення хронічних хвороб.

Як уберегтися

Дотримуйтеся наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться:

  1. Відмовтеся від фастфуду, жирної, смаженої, гострої їжі. Їжте більше сезонних овочів і фруктів, а також зелені.
  2. Пийте більше рідини – не менше 1,5 л в день, зокрема у вигляді чаю і компотів.
  3. У небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити.
  4. Проводьте більше часу на свіжому повітрі.
  5. Збільште фізичну активність.
  6. Регулярно провітрюйте кімнату, особливо на ніч.
  7. Мінімізуйте стрес у вашому житті.
  8. Перед сном прийміть контрастний душ.
  9. Лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу. 

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Новости Днепра про У вересні очікуються сильні магнітні бурі: дніпряни, готуйтесяУкраїнська Новости Днепра про У вересні очікуються сильні магнітні бурі: дніпряни, готуйтесяРусский

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