У вересні очікуються сильні магнітні бурі: дніпряни, готуйтеся

У вересні 2023 року очікуються сильні та помірні магнітні бурі. Коли саме та як вберегтися від них – читайте у нашому матеріалі!
Нагадаємо, магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей.
Календар магнітних бур у вересні-2023:
Вплив магнітних бур на здоров’я людей
Найчастіше від цього метеоявища страждають люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки. Можливі такі симптоми: головний біль; запаморочення; нудота і блювота; біль у спині та попереку; ломота кісток; підвищений артеріальний тиск; висока температура; прискорений пульс; безсоння; загострення хронічних хвороб.
Як уберегтися
Дотримуйтеся наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться:
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