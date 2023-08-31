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Свята та вихідні у вересні 2023: скільки будуть відпочивати дніпряни

Сьогодні 09:00
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Уже завтра - перший день осені.

Новости Днепра про Свята та вихідні у вересні 2023: скільки будуть відпочивати дніпряни

Ми вирішили з’ясувати, скільки цього місяця у мешканців Дніпра буде вихідних та що будемо святкувати. Про це – далі!

Усього у вересні 30 календарних днів, з них – 21 робочий день і 9 вихідних.

Відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” вихідні дні наразі – лише суботи та неділі. Додаткових вихідних, які передбачалися в мирний час, коли свято збігалося з вихідним днем, під час війни не дають, хоча у вересні 2023 року їх немає і так.

Вихідні дні у вересні 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.

Новости Днепра про Свята та вихідні у вересні 2023: скільки будуть відпочивати дніпряни

У вересні буде багато професійних та інших важливих свят, серед яких День знань, День миру, День усиновлення.

Свята у вересні 2023

  • 1 вересня – День знань.
  • 2 вересня – День нотаріату.
  • 3 вересня – День підприємця.
  • 7 вересня – День воєнної розвідки.
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів.
  • 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно, День фізкультури і спорту.
  • 10 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкістів, Всесвітній день запобігання самогубствам.
  • 13 вересня – День програміста.
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії.
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора.
  • 17 вересня – День усиновлення, День працівника лісу, День рятувальника.
  • 20 вересня – День HR-менеджера, День рекрутера.
  • 21 вересня – День миру в Україні, Міжнародний день миру.
  • 22 вересня – День партизанської слави.
  • 24 вересня – День машинобудівника.
  • 27 вересня – День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників.
  • 30 вересня – Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вересні очікуються сильні магнітні бурі: дніпряни, готуйтеся.

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Новости Днепра про Свята та вихідні у вересні 2023: скільки будуть відпочивати дніпряниУкраїнська Новости Днепра про Свята та вихідні у вересні 2023: скільки будуть відпочивати дніпряниРусский

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