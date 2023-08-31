Свята та вихідні у вересні 2023: скільки будуть відпочивати дніпряни

Уже завтра - перший день осені.

Ми вирішили з’ясувати, скільки цього місяця у мешканців Дніпра буде вихідних та що будемо святкувати. Про це – далі!

Усього у вересні 30 календарних днів, з них – 21 робочий день і 9 вихідних.

Відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” вихідні дні наразі – лише суботи та неділі. Додаткових вихідних, які передбачалися в мирний час, коли свято збігалося з вихідним днем, під час війни не дають, хоча у вересні 2023 року їх немає і так.

Вихідні дні у вересні 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.

У вересні буде багато професійних та інших важливих свят, серед яких День знань, День миру, День усиновлення.

Свята у вересні 2023

1 вересня – День знань.

– День знань. 2 вересня – День нотаріату.

– День нотаріату. 3 вересня – День підприємця.

– День підприємця. 7 вересня – День воєнної розвідки.

– День воєнної розвідки. 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів.

– Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів. 9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно, День фізкультури і спорту.

– Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно, День фізкультури і спорту. 10 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкістів, Всесвітній день запобігання самогубствам.

– День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкістів, Всесвітній день запобігання самогубствам. 13 вересня – День програміста.

– День програміста. 15 вересня – Міжнародний день демократії.

– Міжнародний день демократії. 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора.

– Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора. 17 вересня – День усиновлення, День працівника лісу, День рятувальника.

– День усиновлення, День працівника лісу, День рятувальника. 20 вересня – День HR-менеджера, День рекрутера.

– День HR-менеджера, День рекрутера. 21 вересня – День миру в Україні, Міжнародний день миру.

– День миру в Україні, Міжнародний день миру. 22 вересня – День партизанської слави.

День партизанської слави. 24 вересня – День машинобудівника.

– День машинобудівника. 27 вересня – День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників.

– День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників. 30 вересня – Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у вересні очікуються сильні магнітні бурі: дніпряни, готуйтеся.

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