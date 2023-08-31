Свята та вихідні у вересні 2023: скільки будуть відпочивати дніпряни
Свята та вихідні у вересні 2023: скільки будуть відпочивати дніпряни
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Уже завтра - перший день осені.
Ми вирішили з’ясувати, скільки цього місяця у мешканців Дніпра буде вихідних та що будемо святкувати. Про це – далі!
Усього у вересні 30 календарних днів, з них – 21 робочий день і 9 вихідних.
Відповідно до закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” вихідні дні наразі – лише суботи та неділі. Додаткових вихідних, які передбачалися в мирний час, коли свято збігалося з вихідним днем, під час війни не дають, хоча у вересні 2023 року їх немає і так.
Вихідні дні у вересні 2023: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 число.
У вересні буде багато професійних та інших важливих свят, серед яких День знань, День миру, День усиновлення.
Свята у вересні 2023
1 вересня – День знань.
2 вересня – День нотаріату.
3 вересня – День підприємця.
7 вересня – День воєнної розвідки.
8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів.
9 вересня – Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно, День фізкультури і спорту.
10 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкістів, Всесвітній день запобігання самогубствам.
13 вересня – День програміста.
15 вересня – Міжнародний день демократії.
16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару, День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора.
17 вересня – День усиновлення, День працівника лісу, День рятувальника.
20 вересня – День HR-менеджера, День рекрутера.
21 вересня – День миру в Україні, Міжнародний день миру.
22 вересня – День партизанської слави.
24 вересня – День машинобудівника.
27 вересня – День туризму, День вихователя і всіх дошкільних працівників.
30 вересня – Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.
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