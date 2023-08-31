У Дніпрі на Козака Мамая горіла квартира: ДСНС-ники та поліцейські врятували 44 людини

Учора, 30 серпня, на вулиці Козака Мамая загорілася квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 20:15.

Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння займання. Його локалізували о 21:21 та ліквідували о 21:57.

Вогонь знищив майно в побутовому приміщені та в квартирі, пошкодив 17 вхідних дверей до квартир на 4-му поверсі. Загальна площа пожежі склала 100 кв. м.

На жаль, внаслідок пожежі постраждало 2 людини. 41-річного чоловіка госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. 50-річний чоловік від госпіталізації відмовився.

Крім того, ДСНС-ники разом з поліцейськими врятували з будинку 44 людини, з них 4 дітей, а також – 5 цуценят та кроля.

До гасіння пожежі залучили 52 рятувальників та 15 одиниць техніки.

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