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Над Дніпром помітили “табун” супутників Ілона Маска (ВІДЕО)

Сьогодні 21:16
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У небі над Дніпром помітили потяг із супутників Ілона Маска.

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У дніпровському телеграм-каналі виклали відео, де видно на небі білі цяточки, які рухаються. Загадкові “небесні тіла” помітили ввечері 30 серпня. Хоча це виглядає дивно, але боятися не варто. Це всього лише “табун” з супутників Ілона Маска, які рухаються в космосі над територією України. 

Востаннє їх помічали над нашою країною в травні 2023 року. Ймовірно, компанія SpaceX здійснила новий запуск супутників. 

На відео можна побачити, як потяг з супутників, рухається в небі над Дніпром. 

Зауважимо, що це не єдине, на що можна подивитися в небі цієї ночі. 30 серпня над Дніпром зійде унікальний блакитний Місяць. Так називають явище, коли за один календарний місяць стається відразу дві повні. Побачити незвично яскравий та великий супутник Землі можна неозброєним оком. 

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