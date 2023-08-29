Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У небі над Дніпром зійде блакитний Місяць: коли можна побачити рідкісне явище

У небі над Дніпром зійде блакитний Місяць: коли можна побачити рідкісне явище

Сьогодні 15:52
просмотров

2023 рік насичений різними цікавими астроявищами.

Новости Днепра про У небі над Дніпром зійде блакитний Місяць: коли можна побачити рідкісне явище

Наприкінці літа мешканці Дніпра зможуть побачити особливий “блакитний” Місяць. Так називають явище, коли за один календарний місяць стається відразу дві повні. Ймовірно, це пов’язано з англійським виразом “once in a blue moon”, який вживають, коли хочуть підкреслити той факт, що явище рідкісне і трапляється не часто. 

Цього разу станеться ще й Супермісяць, тобто небесне тіло буде незвично великим за розмірами. 

Побачити незвичайне явище можна 30 серпня, незадовго після заходу сонця. 

До Місяця приєднаються ще декілька планет, які “засяють” в небі трохи пізніше: 

  • Юпітер засяє на нічному полотні.
  • Марс з’явиться ледь помітно, затримуючись біля горизонту.
  • Венера, “ранкова зірка”, з’явиться рано вранці 31 серпня, та зустріне тих, хто встає рано на роботу. 

Читайте також:

Новости Днепра про У небі над Дніпром зійде блакитний Місяць: коли можна побачити рідкісне явищеУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині на деяких АЗС замість бензину продають сурогат
Новини Дніпра
Сьогодні 14:59
На Дніпропетровщині на деяких АЗС замість бензину продають сурогат

Кількість фальсифікованого пального в Україні значно зменшилася, але однаково є…

Платний вхід та крихітне чортове колесо: яким був парк Шевченка у Дніпрі у минулому сторіччі (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
Платний вхід та крихітне чортове колесо: яким був парк Шевченка у Дніпрі у минулому сторіччі (ФОТО)

Раніше за вхід до Шевченка парку треба було платити. У…

Посеред вулиці Дніпра знайшли давній єврейський надгробок: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 14:43
Посеред вулиці Дніпра знайшли давній єврейський надгробок: що відомо

У Дніпрі продовжують знаходити фрагменти старих єврейських поховань.

Дрейфувало на поверхні води: на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінки
Новини Дніпра
Сьогодні 13:42
Дрейфувало на поверхні води: на Дніпропетровщині із річки витягли тіло жінки

На Дніпропетровщині з річки витягли тіло жінки.

Наверх