У небі над Дніпром зійде блакитний Місяць: коли можна побачити рідкісне явище

2023 рік насичений різними цікавими астроявищами.

Наприкінці літа мешканці Дніпра зможуть побачити особливий “блакитний” Місяць. Так називають явище, коли за один календарний місяць стається відразу дві повні. Ймовірно, це пов’язано з англійським виразом “once in a blue moon”, який вживають, коли хочуть підкреслити той факт, що явище рідкісне і трапляється не часто.

Цього разу станеться ще й Супермісяць, тобто небесне тіло буде незвично великим за розмірами.

Побачити незвичайне явище можна 30 серпня, незадовго після заходу сонця.

До Місяця приєднаються ще декілька планет, які “засяють” в небі трохи пізніше:

Юпітер засяє на нічному полотні.

засяє на нічному полотні. Марс з’явиться ледь помітно, затримуючись біля горизонту.

з’явиться ледь помітно, затримуючись біля горизонту. Венера, “ранкова зірка”, з’явиться рано вранці 31 серпня, та зустріне тих, хто встає рано на роботу.

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