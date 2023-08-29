У небі над Дніпром зійде блакитний Місяць: коли можна побачити рідкісне явище

Наприкінці літа мешканці Дніпра зможуть побачити особливий “блакитний” Місяць. Так називають явище, коли за один календарний місяць стається відразу дві повні. Ймовірно, це пов’язано з англійським виразом “once in a blue moon”, який вживають, коли хочуть підкреслити той факт, що явище рідкісне і трапляється не часто.
Цього разу станеться ще й Супермісяць, тобто небесне тіло буде незвично великим за розмірами.
Побачити незвичайне явище можна 30 серпня, незадовго після заходу сонця.
До Місяця приєднаються ще декілька планет, які “засяють” в небі трохи пізніше:
Читайте також:
Автор:
Кількість фальсифікованого пального в Україні значно зменшилася, але однаково є…
Раніше за вхід до Шевченка парку треба було платити. У…
У Дніпрі продовжують знаходити фрагменти старих єврейських поховань.
На Дніпропетровщині з річки витягли тіло жінки.