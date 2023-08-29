В небе над Днепром взойдет голубая Луна: когда можно увидеть редкое явление

В конце лета жители Днепра смогут увидеть особую «голубую» Луну. Так называют явление, когда за один календарный месяц происходит сразу два полнолуния. Вероятно, это связано с английским выражением once in a blue moon, которое употребляют, когда хотят подчеркнуть тот факт, что явление редкое и случается не часто.
В этот раз произойдет еще и Супермесяц, то есть небесное тело будет необычно большим по размерам.
Увидеть необычное явление можно 30 августа, незадолго после заката.
К Луне присоединятся еще несколько планет, которые «засияют» в небе чуть позже:
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