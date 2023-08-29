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В небе над Днепром взойдет голубая Луна: когда можно увидеть редкое явление

Сегодня 15:52
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2023 год насыщен разными интересными астроявлениями.

Новости Днепра про В небе над Днепром взойдет голубая Луна: когда можно увидеть редкое явление

В конце лета жители Днепра смогут увидеть особую «голубую» Луну. Так называют явление, когда за один календарный месяц происходит сразу два полнолуния. Вероятно, это связано с английским выражением once in a blue moon, которое употребляют, когда хотят подчеркнуть тот факт, что явление редкое и случается не часто.

В этот раз произойдет еще и Супермесяц, то есть небесное тело будет необычно большим по размерам.

Увидеть необычное явление можно 30 августа, незадолго после заката.

К Луне присоединятся еще несколько планет, которые «засияют» в небе чуть позже:

  • Юпитер засияет на ночном полотне.
  • Марс появится едва заметно, задерживаясь у горизонта.
  • Венера, «утренняя звезда», появится ранним утром 31 августа, и встретит тех, кто встает рано на работу.

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