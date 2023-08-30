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  • У водоймах Дніпропетрощині завищений рівень кишкової палички: де саме

У водоймах Дніпропетрощині завищений рівень кишкової палички: де саме

Сьогодні 19:08
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У деяких водоймах області виявили завищену кількість лактозопозитивної кишкової палички.

Новости Днепра про У водоймах Дніпропетрощині завищений рівень кишкової палички: де саме

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, наразі відхилення за цими показниками є в Кам’янському водосховищі, у Дніпрі та річці Самара. 

Зазначається, що цей показник змінюється кожного літа, але через пекельну спеку кишкова паличка розмножується аномально швидко. 

 Її потрапляння в організм людини у великій кількості, може спричинити значні розлади роботи шлунково-кишкового тракту. Особливо це стосується дітей», – мовиться у повідомленні.

Призвести до проблем зі здоров’ям також може холероподібний вібріон, який уже знаходили у водоймах Дніпра та Нікопольщини. Захворіти на холеру через це не можна, але отримати харчове отруєння – так. 

Водночас досліджені проби питної води відповідають нормам. 

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Новости Днепра про У водоймах Дніпропетрощині завищений рівень кишкової палички: де самеУкраїнська

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