У водоймах Дніпропетрощині завищений рівень кишкової палички: де саме

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, наразі відхилення за цими показниками є в Кам’янському водосховищі, у Дніпрі та річці Самара.
Зазначається, що цей показник змінюється кожного літа, але через пекельну спеку кишкова паличка розмножується аномально швидко.
Її потрапляння в організм людини у великій кількості, може спричинити значні розлади роботи шлунково-кишкового тракту. Особливо це стосується дітей», – мовиться у повідомленні.
Призвести до проблем зі здоров’ям також може холероподібний вібріон, який уже знаходили у водоймах Дніпра та Нікопольщини. Захворіти на холеру через це не можна, але отримати харчове отруєння – так.
Водночас досліджені проби питної води відповідають нормам.
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