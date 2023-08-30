У Дніпрі дідусь на “жигулях” влетів у кіоск військторгу

У Дніпрі водій влетів у МАФ.

30 серпня, на проспекті Слобожанському водій влетів у кіоск. Як повідомляють очевидці, це сталося надвечір. Кермувальник протаранив вітрину магазинчика. Судячи з фото, яке постять в мережі це був військторг. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Ще б трохи й водій врізався в кіоск з піцою.

На місці працювала патрульна поліція. Попередньо відомо, що за кермом авто сидів пенсіонер. Ймовірно, він був напідпитку.

Нагадаємо, у Дніпрі через 10 місяців винесли вирок водієві, який спричинив смертельну ДТП на Перемозі.

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