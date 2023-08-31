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  • В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

Сегодня 06:45
просмотров

Вчера, 30 августа, на улице Казака Мамая загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Новости Днепра про В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 20:15.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению возгорания. Его локализовали в 21:21 и ликвидировали в 21:57.

Огонь уничтожил имущество в бытовом помещении и квартире, повредил 17 входных дверей в квартиры на 4-м этаже. Общая площадь пожара составила 100 кв. м.

К сожалению, в результате пожара пострадали 2 человека. 41-летнего мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения. 50-летний мужчина от госпитализации отказался.

Новости Днепра про В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

Новости Днепра про В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

Кроме того, ГСЧС-ники вместе с полицейскими спасли из дома 44 человека, из них 4 детей, а также – 5 щенков и кролика.

Новости Днепра про В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

Новости Днепра про В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

К тушению пожара привлекли 52 спасателя и 15 единиц техники.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человекаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человекаРусский

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