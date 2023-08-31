У Дніпрі на автостоянці сталася масштабна пожежа: 8 авто знищено, ще 7 пошкоджено (ФОТО)

Уночі в Амур-Нижньодніпровському районі сталася масштабна пожежа.

На вулиці Сонячна Набережна на приватній автостоянці горіли авто.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 04:07.

Пожежу оперативно локалізували та ліквідували. Вогонь знищив 8 автомобілів та ще 7 пошкодив.

Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

Що саме стало причиною займання – поки невідомо.

До гасіння пожежі залучили 26 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Козака Мамая горіла квартира: ДСНС-ники та поліцейські врятували 44 людини.

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