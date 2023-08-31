В Днепре на автостоянке произошел масштабный пожар: 8 авто уничтожено, еще 7 повреждено (ФОТО)

На улице Солнечная Набережная на частной парковке горели авто.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 04:07.
Пожар оперативно локализовали и ликвидировали. Огонь уничтожил 8 автомобилей и 7 повредил.
Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.
К тушению пожара привлекли 26 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека.
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