Не витримало серце: після важкого поранення помер старший лейтенант з Дніпропетровської області

Вічна слава Герою!

18 серпня 2023 року після важкого поранення пішов з життя старший лейтенант Андрій Комаров – не витримало серце. Йому було 43 роки.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Нікополь. Оперативна інформація”.

Чоловік служив у 53-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Він віддав своє життя за Україну.



Прощання з воїном відбудеться сьогодні, 31 серпня

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника! Вічна пам’ять і шана Герою!

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