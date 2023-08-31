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Не витримало серце: після важкого поранення помер старший лейтенант з Дніпропетровської області

Сьогодні 08:30
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Не витримало серце: після важкого поранення помер старший лейтенант з Дніпропетровської області

18 серпня 2023 року після важкого поранення пішов з життя старший лейтенант Андрій Комаров – не витримало серце. Йому було 43 роки.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Нікополь. Оперативна інформація”.

Чоловік служив у 53-й окремій механізованій бригаді ЗСУ. Він віддав своє життя за Україну.
 
Прощання з воїном відбудеться сьогодні, 31 серпня

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника! Вічна пам’ять і шана Герою!

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Новости Днепра про Не витримало серце: після важкого поранення помер старший лейтенант з Дніпропетровської областіУкраїнська

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