Не выдержало сердце: после тяжелого ранения умер старший лейтенант из Днепропетровской области

Вечная слава Герою!

18 августа 2023 года после тяжелого ранения ушел из жизни старший лейтенант Андрей Комаров — не выдержало сердце. Ему было 43 года.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Никополь. Оперативная информация».

Мужчина служил в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он отдал свою жизнь за Украину.

Прощание с воином состоится сегодня, 31 августа.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника! Вечная память и уважение Герою!

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