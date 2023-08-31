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В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции

Сегодня 09:30
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В Днепре произошел ужасный инцидент.

Новости Днепра про В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции

На улице Надежды Алексеенко 15-летняя девочка выпала из окна 6 этажа.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Отмечалось, что ее госпитализировали в больницу.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И сообщили, что, к сожалению, в больнице ребенок умер.

Предварительная правовая квалификация – самоубийство.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице.

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Новости Днепра про В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полицииРусский

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