В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции

На улице Надежды Алексеенко 15-летняя девочка выпала из окна 6 этажа.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечалось, что ее госпитализировали в больницу.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Журналисту dnepr.info подтвердили факт происшествия. И сообщили, что, к сожалению, в больнице ребенок умер.
Предварительная правовая квалификация – самоубийство.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице.
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