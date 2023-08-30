Загиблий під час сутички з патрульними в Дніпрі був п’яним та раніше порушував ПДР – ЗМІ

Ймовірно, застрелений чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Офіційно в правоохоронних органах ще не повідомляли про результати експертизи, але джерела УП та низки інших видань стверджують, що в крові загиблого було 2,48 проміле алкоголю. Тобто чоловік випив близько однієї пляшки горілки.

Ймовірно, саме це спонукало загиблого та його пасажирку помінятися місцями після зупинки авто. Адже на камерах відеонагляду за кермом був чоловік, але коли патрульні підійшли до машини, там сиділа жінка.

У жінки, яка була з ним в момент інциденту, теж взяли аналізи на алкоголь, але результатів ще немає.

Попередньо відомо, що застрелений був власником ритуального бізнесу та декілька разів притягувався за порушення ПДР.

Також правоохоронці можуть відкрити провадження про посягання на життя правоохоронця. За інформацією джерел УП, патрульний тричі вистрілив – одна куля нікуди не потрапила, а дві інших влучили в спину чоловіка. Проте чи був попереджувальний постріл – невідомо.

Він стріляв саме в той момент, коли чоловік біг у бік поліцейської, ймовірно, сприймаючи це як загрозу напарниці.

Нагадаємо, раніше стрілянину в Дніпрі прокоментував очільник Нацполіції Ігор Клименко, який зазначив, що це серйозний прецедент. У патрульній поліції опублікували відео з бодікамер інспекторів, а в ДБР розповіло, де зараз побита інспекторка та її напарник.

На цю резонансну історію відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов, який став на сторону патрульного.

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