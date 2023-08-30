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Погибший во время стычки с патрульными в Днепре был пьян и ранее нарушал ПДД — СМИ

Сегодня 19:55
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Вероятно, застреленный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Новости Днепра про Погибший во время стычки с патрульными в Днепре был пьян и ранее нарушал ПДД - СМИ

Официально в правоохранительных органах еще не сообщали о результатах экспертизы, но источники УП и ряд других изданий утверждают, что в крови погибшего было 2,48 промилле алкоголя. То есть мужчина выпил около одной бутылки водки.

Вероятно, именно это побудило погибшего и его пассажирку поменяться местами после остановки автомобиля. Ведь на камерах видеонаблюдения за рулем был мужчина, но когда патрульные подошли к машине, там сидела женщина.

У женщины, которая была с ним в момент инцидента, тоже взяли анализы на алкоголь, но результатов еще нет.

Предварительно известно, что застреленный был владельцем ритуального бизнеса и несколько раз привлекался за нарушение ПДД.

Также правоохранители могут открыть производство о посягательствах на жизнь правоохранителя. По информации источников УП, патрульный трижды выстрелил — одна пуля никуда не попала, а две другие попали в спину мужчины. Однако был ли предупредительный выстрел — неизвестно.

Он стрелял как раз в тот момент, когда мужчина бежал в сторону полицейской, вероятно, воспринимая это как угрозу напарнице.

Напомним, ранее стрельбу в Днепре прокомментировал глава Нацполиции Игорь Клименко, отметивший, что это серьезный прецедент. В патрульной полиции опубликовали видео с бодикамер инспекторов, а в ДБР рассказало, где сейчас избитая инспекторка и ее напарник.

На эту резонансную историю отреагировал мэр Днепра Борис Филатов, который стал на сторону патрульного.

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Новости Днепра про Погибший во время стычки с патрульными в Днепре был пьян и ранее нарушал ПДД - СМИУкраїнська Новости Днепра про Погибший во время стычки с патрульными в Днепре был пьян и ранее нарушал ПДД - СМИРусский

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