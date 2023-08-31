Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках

Сегодня 10:00
просмотров

Полезная информация!

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках

29 августа Национальный банк Украины разрешил финансовым учреждениям продавать валюту онлайн. Теперь жители Днепра могут купить доллары и евро, буквально, через телефон.

В каких банках доступна эта услуга

1. «ПриватБанк» через приложение «Приват24».

Клиенты этого банка могут покупать валюту онлайн через приложение в сумме до 50 тыс. грн. в месяц. Валюта будет засчитываться на валютные карты или счета.

Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.

Продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка. Чтобы купить валюту в «Приват24» нужно зайти в меню «Переводы на карты», выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства, и карту в долларах США или Евро, на которую будет зачислена валюта. Если у вас нет валютной карты, digital карту можно оформить бесплатно в приложении за несколько секунд, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках

2. В Monobank.

Об этом сообщил совладелец Monobank Олег Гороховский.

Мы включим это в приложении monobank, – написал он.

Для этой операции вам необходимо оформить валютную карту. Как это сделать:

  • Зарегистрируйтесь в приложении Monobank.
  • Активируйте основную карту.
  • В разделе “Карты и счета” выберите “Открыть карту или счет”.
  • Выберите нужную валюту и откройте карту.

В Monobank есть возможность открыть карту как в долларах, так и в евро.

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках

3. В государственном «Укргазбанке» также запустили продажу в приложении «ЭКО-банк онлайн»: меню «Услуги» — «Обмен валют».

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках

4. Купить валюту с лимитом до 50 тыс. грн можно и в “Сенс Банке”.

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банкахУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банкахРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции

В Днепре произошел ужасный инцидент.

Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне
Новости Днепра
Сегодня 09:00
Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне

Уже завтра – первый день осени.

В Днепре на автостоянке произошел масштабный пожар: 8 авто уничтожено, еще 7 повреждено (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 08:00
В Днепре на автостоянке произошел масштабный пожар: 8 авто уничтожено, еще 7 повреждено (ФОТО)

Ночью в Амур-Нижнеднепровском районе произошел масштабный пожар.

В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека
Новости Днепра
Сегодня 06:45
В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

Вчера, 30 августа, на улице Казака Мамая загорелась квартира на…

Последние новости

В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции
В Днепре 15-летняя девочка выпала из окна 6-го этажа: что говорят в полиции

В Днепре произошел ужасный инцидент.

Сегодня 09:30
2
просмотров
Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне
Праздники и выходные в сентябре 2023: сколько будут отдыхать днепряне

Уже завтра – первый день осени.

Сегодня 09:00
8
просмотров
В Днепре на автостоянке произошел масштабный пожар: 8 авто уничтожено, еще 7 повреждено (ФОТО)
В Днепре на автостоянке произошел масштабный пожар: 8 авто уничтожено, еще 7 повреждено (ФОТО)

Ночью в Амур-Нижнеднепровском районе произошел масштабный пожар.

Сегодня 08:00
10
просмотров
В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека
В Днепре на Казака Мамая горела квартира: ГСЧС-ники и полицейские спасли 44 человека

Вчера, 30 августа, на улице Казака Мамая загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

Сегодня 06:45
5
просмотров
Погода на 31 августа: в Днепре ожидается жаркий день
Погода на 31 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
2
просмотров
В Днепре водитель влетел в киоск военторга
В Днепре водитель влетел в киоск военторга

В Днепре водитель влетел в МАФ.

Вчера 22:03
6
просмотров
Над Днепром заметили «табун» спутников Илона Маска (ВИДЕО)
Над Днепром заметили «табун» спутников Илона Маска (ВИДЕО)

В небе над Днепром заметили поезд со спутников Илона Маска.

Вчера 21:16
13
просмотров
Женщине, сидевшей за рулем «Ягуара» на момент остановки патрульными Днепра, готовят подозрение
Женщине, сидевшей за рулем «Ягуара» на момент остановки патрульными Днепра, готовят подозрение

Правоохранители готовят подозрение для женщины, которая была за рулем автомобиля, когда его остановили.

Вчера 20:33
12
просмотров
Погибший во время стычки с патрульными в Днепре был пьян и ранее нарушал ПДД — СМИ
Погибший во время стычки с патрульными в Днепре был пьян и ранее нарушал ПДД — СМИ

Вероятно, застреленный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Вчера 19:55
12
просмотров
В водоемах Днепропетровской области завышен уровень кишечной палочки: где именно
В водоемах Днепропетровской области завышен уровень кишечной палочки: где именно

В некоторых водоемах области выявили завышенное количество лактозопозитивной кишечной палочки.

Вчера 19:08
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх