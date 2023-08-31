Жители Днепра теперь могут покупать валюту онлайн: в каких банках

29 августа Национальный банк Украины разрешил финансовым учреждениям продавать валюту онлайн. Теперь жители Днепра могут купить доллары и евро, буквально, через телефон.
В каких банках доступна эта услуга
1. «ПриватБанк» через приложение «Приват24».
Клиенты этого банка могут покупать валюту онлайн через приложение в сумме до 50 тыс. грн. в месяц. Валюта будет засчитываться на валютные карты или счета.
Об этом сообщили в пресс-службе финансового учреждения.
Продажа валюты онлайн осуществляется по текущему карточному курсу банка. Чтобы купить валюту в «Приват24» нужно зайти в меню «Переводы на карты», выбрать гривневую карту, с которой будут списаны средства, и карту в долларах США или Евро, на которую будет зачислена валюта. Если у вас нет валютной карты, digital карту можно оформить бесплатно в приложении за несколько секунд, – говорится в сообщении.
2. В Monobank.
Об этом сообщил совладелец Monobank Олег Гороховский.
Мы включим это в приложении monobank, – написал он.
Для этой операции вам необходимо оформить валютную карту. Как это сделать:
В Monobank есть возможность открыть карту как в долларах, так и в евро.
3. В государственном «Укргазбанке» также запустили продажу в приложении «ЭКО-банк онлайн»: меню «Услуги» — «Обмен валют».
4. Купить валюту с лимитом до 50 тыс. грн можно и в “Сенс Банке”.
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