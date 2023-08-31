Мешканці Дніпра відтепер можуть купувати валюту онлайн: в яких банках

29 серпня Національний банк України надав дозвіл фінансовим установам на продаж валюти онлайн. Відтепер мешканці Дніпра можуть купити долари та євро, буквально, через телефон.
В яких банках доступна ця послуга
1. “ПриватБанк” через додаток “Приват24”.
Клієнти цього банку можуть купувати валюту онлайн через додаток у сумі до 50 тис. грн на місяць. Валюта буде зараховуватися на валютні картки чи рахунки.
Про це повідомили у пресслужбі фінансової установи.
Продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку. Щоб купити валюту у “Приват24” треба зайти у меню “Перекази на картки”, вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти, та картку в доларах США чи Євро, на яку буде зарахована валюта. Якщо у вас немає валютної картки, digital картку можна оформити безкоштовно в застосунку за кілька секунд, – йдеться у повідомленні.
2. У Monobank.
Про це повідомив співвласник Monobank Олег Гороховський.
Ми включимо це у застосунку monobank, – написав він.
Для здійснення цієї операції вам необхідно оформити валютну карту. Як це зробити:
У Monobank є можливість відкрити карту як у доларах, так і в євро.
3. У державному “Укргазбанку” також запустили продаж у додатку “ЕКО-банк онлайн”: меню “Послуги” – “Обмін валюти”.
4. Купити валюту з лімітом до 50 тис. грн можна й у “Сенс Банку”.
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