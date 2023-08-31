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Мешканці Дніпра відтепер можуть купувати валюту онлайн: в яких банках

Сьогодні 10:00
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Корисна інформація!

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть купувати валюту онлайн: в яких банках

29 серпня Національний банк України надав дозвіл фінансовим установам на продаж валюти онлайн. Відтепер мешканці Дніпра можуть купити долари та євро, буквально, через телефон.

В яких банках доступна ця послуга

1. “ПриватБанк” через додаток “Приват24”.

Клієнти цього банку можуть купувати валюту онлайн через додаток у сумі до 50 тис. грн на місяць. Валюта буде зараховуватися на валютні картки чи рахунки.

Про це повідомили у пресслужбі фінансової установи.

Продаж валюти онлайн здійснюється за поточним картковим курсом банку. Щоб купити валюту у “Приват24” треба зайти у меню “Перекази на картки”, вибрати гривневу картку, з якої будуть списані кошти, та картку в доларах США чи Євро, на яку буде зарахована валюта. Якщо у вас немає валютної картки, digital картку можна оформити безкоштовно в застосунку за кілька секунд, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть купувати валюту онлайн: в яких банках

2. У Monobank.

Про це повідомив співвласник Monobank Олег Гороховський.

Ми включимо це у застосунку monobank, – написав він.

Для здійснення цієї операції вам необхідно оформити валютну карту. Як це зробити:

  • Зареєструйтесь у додатку “Monobank”.
  • Активуйте основну карту.
  • У розділі “Карти та рахунки” виберіть “Відкрити карту або рахунок”.
  • Оберіть бажану валюту та відкрийте карту.

У Monobank є можливість відкрити карту як у доларах, так і в євро.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть купувати валюту онлайн: в яких банках

3. У державному “Укргазбанку” також запустили продаж у додатку “ЕКО-банк онлайн”: меню “Послуги” – “Обмін валюти”.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть купувати валюту онлайн: в яких банках

4. Купити валюту з лімітом до 50 тис. грн можна й у “Сенс Банку”.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра відтепер можуть купувати валюту онлайн: в яких банках

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