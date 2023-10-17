Украинцы жалуются на платные эвакуационные рейсы из Израиля: в посольстве отреагировали

7 октября на Израиль напали боевики Хамас: сначала они атаковали страну ракетами, а затем вторглись в приграничные с сектором Газы территории, где начали убивать мирных жителей и военных.

В ответ ЦАХАЛ начал контртеррористическую операцию, которая продолжается и сейчас.

Сотни жителей Украины не могут покинуть Израиль, поэтому для них были организованы эвакуационные рейсы. Всего их уже было три – 14 октября и два 16 октября (утром и вечером). Уже эвакуировано 436 украинцев.

Позже граждане Украины в соцсетях начали жаловаться на то, что билеты на эвакуационные рейсы были платными. По их словам, сначала посольство якобы обещало бесплатный вывоз людей, но «потом условия изменились» – за один билет нужно было заплатить 415 евро.

Появилось объявление на сайте Консульства Украины в Израиле, что будет организован эвакуационный рейс, которым могут воспользоваться украинцы. И он будет бесплатным, там была такая информация. Я зарегистрировалась по ссылке, что я желаю воспользоваться этим рейсом, и через два дня мне прислали ссылку, где сообщили о том, что будет эвакуационный рейс, но он будет стоить 415 евро за одного человека, – пожаловалась украинка Оксана.

Жалобы в соцсетях:

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук прокомментировал ситуацию, сообщает “Громадське”.

Он объяснил, что о бесплатных билетах в сообщении посольства вообще речь не шла, а средств для бесплатной эвакуации граждан в бюджете нет. 400-450 евро – самая низкая цена на рынке. В то же время посольство смогло договориться с авиаперевозчиками о довоенных ценах на билеты.

Мы действительно для самых уязвимых ситуаций находим возможность их финансировать. Но это исключение из правил. Речь идет о людях, которые доказывают нам, что они оказались в Израиле без средств для существования, их билеты были отменены, и у них нет средств купить новые, – добавил Корнийчук.

Он отметил, что деньги за билеты получает авиакомпания, а не посольство.

Могу сказать, что мы провели исследование, мы следим за эвакуацией. Американцы, канадцы, немцы берут деньги со своих граждан за эвакуацию. Мы договорились с компаниями по довоенным ценам. Если кто-то считает, что дорого, мы не заставляем (лететь эвакуационным рейсом, – ред.) Сейчас гораздо больше людей, которые довольны, – добавил посол.

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