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В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и когда ее вернут

Сегодня 13:56
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и когда ее вернут

Сегодня, 17 октября, в Днепре многие жители остались без воды.

Причина – проведение аварийных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Староигренская,
  • ул. Яровой,
  • ул. Академика Белелюбского, 36-42,
  • ул. Павлова, 9-27,
  • ул. И. Езау,
  • спуска Крутогорный, 8-16,
  • ул. В. Мономаха, 29а,
  • просп. О. Поля, 7-13,
  • просп. Л. Украинки, 11-21.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.

Обновлено: также в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:

  • просп. Слобожанский, 17, 19, 21,
  • пер. Рубиновый (с. Новоалександровка),
  • пер. Арендный (с. Новоалександровка),
  • ул. Янтарная (с. Новоалександровка),
  • ул. Кленовая (с. Новоалександровка),
  • ул. Парковая (с. Новоалександровка).

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре масштабное отключение света: все адреса.

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