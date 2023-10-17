В Днепре несколько десятков домов остались без воды: почему и когда ее вернут

Сегодня, 17 октября, в Днепре многие жители остались без воды.
Причина – проведение аварийных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
Обновлено: также в связи с проведением аварийных работ прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Напомним, ранее мы писали, что сегодня в Днепре масштабное отключение света: все адреса.
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