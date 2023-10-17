Мэр Днепра объяснил, почему в городе еще не начали отопительный сезон

Несмотря на то, что похолодало, в Днепре пока не будут включать отопление.

Об этом городской голова Днепра Борис Филатов сообщил в интервью «НМ«.

Сейчас в Днепре все готово к началу отопительного сезона, однако в интересах общества начать его нужно как можно позже. Как рассказал городской голова, горожане часто жалуются на то, что в городе до сих пор не включили тепло.

Это немного удивляет. В стране – война. К тому же у населения города большая задолженность перед городскими предприятиями теплоэнерго — более 1 млрд 200 млн. И люди не хотят платить. А местное самоуправление компенсирует разницу в тарифах, ведь цены на энергоносители зашкаливают. По этому поводу планирую встречи с Алексеем Чернышевым, руководителем НАК «Нафтогаз», — сообщил Филатов.

Также на днях снова потеплеет, поэтому необходимости в начале отопительного сезона пока нет. Заметим, что обычно тепло дают как только средняя температура в течение трех суток достигает 8 градусов тепла.

Согласно прогнозам погоды, на днях станет теплее. Мы все — Днепр, община, страна в целом — заинтересованы начать отопительный сезон как можно позже. Надеюсь, что согласно нормативам будем давать тепло в первых числах ноября, – резюмировал Борис Филатов.

Напомним, ранее мы сообщали, что отопительный сезон в Днепре должен начать в первых числах ноября. Сначала тепло дадут в учреждения социальной сферы, а затем в жилые дома.

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