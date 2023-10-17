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Остановилось сердце: на Днепропетровщине попрощаются с 48-летним сержантом ВСУ

Сегодня 08:00
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Светлая память!

Новости Днепра про Остановилось сердце: на Днепропетровщине попрощаются с 48-летним сержантом ВСУ

11 октября 2023 года от полученных в бою ранений остановилось сердце сержанта ВСУ Бориса Чехиры. Ему было 48 лет.

Об этом сообщил Олег Гапич, глава Каменской районной государственной администрации.

В 1993 году Бориса призвали на срочную военную службу. В 2014-2015 годах проходил службу по частичной мобилизации. С первых дней полномасштабного вторжения вновь стал в ряды ВСУ. Служил на должности командира расчета пулеметного отделения. В августе 2023 года награжден медалью «За храбрость в бою».

У него остались жена и двое сыновей. 

Попрощаются с погибшим воином сегодня, 17 октября, в 11:30 на Аллее Славы города Пятихатки Каменского района.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя! Вечная слава!

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Новости Днепра про Остановилось сердце: на Днепропетровщине попрощаются с 48-летним сержантом ВСУУкраїнська Новости Днепра про Остановилось сердце: на Днепропетровщине попрощаются с 48-летним сержантом ВСУРусский

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