Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало відомо, коли у Дніпрі планують почати опалювальний сезон

Сьогодні 16:52
просмотров

Холоднішає...

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі планують почати опалювальний сезон

У Дніпрі комунальники завершують підготовку до прийдешнього опалювального сезону. Його планують розпочати у перших числах листопада.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що до цьогорічної зими у Дніпрі відремонтували 28 котлів, встановили 63 нові насоси.

Усе приведено до ладу, усе працює. Ми встановили потужні генератори. Про всяк випадок. Працюємо далі. Уся країна зацікавлена, щоб опалювальний сезон почався якомога пізніше. Та в будь-якому разі ми стежитимемо за погодними умовами, — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Зазначається, що після початку опалювального сезону першими теплоносій отримають медичні установи та школи, потім — житловий фонд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 жовтня опалювальний сезон розпочнеться у Кривому Розі. Спочатку затоплять у лікарнях, школах, дитячих садках та соціальних закладах. А от житловий сектор почнуть опалювати тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за +8 градусів.

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі планують почати опалювальний сезонУкраїнська Новости Днепра про Стало відомо, коли у Дніпрі планують почати опалювальний сезонРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Через резонансну стрілянину у Дніпрі в Україні змінили алгоритми дій патрульних
Новини Дніпра
Сьогодні 15:42
Через резонансну стрілянину у Дніпрі в Україні змінили алгоритми дій патрульних

Після резонансної стрілянини в Дніпрі МВС переглянули алгоритми дій патрульних.

Яка категорія дніпрян має право на 50% знижки на оплату комунальних послуг
Новини Дніпра
Сьогодні 15:26
Яка категорія дніпрян має право на 50% знижки на оплату комунальних послуг

Отримати пільгу на оплату вартості комунальних послуг можуть удови загиблих…

У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося
Новини Дніпра
Сьогодні 15:09
У Дніпрі на Слобожанському проспекті помітили дивну димову завісу: що сталося

Дніпряни неабияк злякалися.

Мешканці Дніпра просять збільшити кількість автобусів в години пік
Новини Дніпра
Сьогодні 14:47
Мешканці Дніпра просять збільшити кількість автобусів в години пік

На одному із маршрутів дніпряни просять збільшити кількість автобусів.

Наверх