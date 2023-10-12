Стало відомо, коли у Дніпрі планують почати опалювальний сезон

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У Дніпрі комунальники завершують підготовку до прийдешнього опалювального сезону. Його планують розпочати у перших числах листопада.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що до цьогорічної зими у Дніпрі відремонтували 28 котлів, встановили 63 нові насоси.

Усе приведено до ладу, усе працює. Ми встановили потужні генератори. Про всяк випадок. Працюємо далі. Уся країна зацікавлена, щоб опалювальний сезон почався якомога пізніше. Та в будь-якому разі ми стежитимемо за погодними умовами, — сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Зазначається, що після початку опалювального сезону першими теплоносій отримають медичні установи та школи, потім — житловий фонд.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 16 жовтня опалювальний сезон розпочнеться у Кривому Розі. Спочатку затоплять у лікарнях, школах, дитячих садках та соціальних закладах. А от житловий сектор почнуть опалювати тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів буде нижчою за +8 градусів.

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