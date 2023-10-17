Мер Дніпра пояснив, чому в місті ще не розпочали опалювальний сезон

Попри те, що похолодало, у Дніпрі поки що не вмикатимуть опалення.

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив в інтерв’ю виданню “НМ”.

За його словами, місто до опалювального сезону готове. Втім, в інтересах громади починати опалювальний сезон треба якомога пізніше.

Ми іноді чуємо нарікання від містян: «Чому не вмикається опалення?» Це трохи дивує. В країні війна.

До того ж, населення міста має велику заборгованість перед міськими підприємствами теплоенерго — понад 1 млрд 200 млн. І люди не хочуть платити. А місцеве самоврядування компенсує різницю в тарифах, адже ціни на енергоносії зашкалюють. З цього приводу планую зустрічі з Олексієм Чернишовим, керівником НАК «Нафтогаз».

Згідно з прогнозами погоди, днями потеплішає. Тож ми усі — Дніпро, громада, країна загалом — зацікавлені розпочати опалювальний сезон якомога пізніше. Сподіваюсь, що згідно з нормативами будемо давати тепло у перших числах листопада, – резюмував Борис Філатов.