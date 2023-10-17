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Мэр Днепра рассказал, как город готовится к возможным блэкаутам

Сегодня 09:30
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В прошлом году отключения света на несколько месяцев вошли в нашу жизнь.

Новости Днепра про Мэр Днепра рассказал, как город готовится к возможным блэкаутам

В этом году ситуация может повториться, если россияне продолжат атаковать энергетическую инфраструктуру.

Как Днепр готовится к возможным блекаутам, рассказал городской голова Борис Филатов в интервью «НМ».

По его словам, город готовится, к тому же очень мощно.

Не могу знать ситуацию в масштабах всей страны. В то же время мы, как громада, существенно зависим от состояния дел в государстве, в энергосистеме в целом. Кроме Бога и ПВО, никто не знает, как мы сможем пройти через возможные вражеские обстрелы и выстоять. Воздушные силы отмечают, что сейчас агрессор использует против Украины уже по 500 дронов в месяц – то есть гораздо больше, чем раньше. Впрочем, мы в Днепре готовимся и очень мощно. Мы не тратили время зря. Город приобрел многочисленные генераторы для коммунальных предприятий. Мы работаем над всеми этими вопросами вместе с Днепропетровской ОВА, частными поставщиками электричества и т.д. Занимаемся 24/7. Будем смотреть на развитие событий, – сказал Филатов.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, когда в Днепре планируют открыть детские сады.

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