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В Днепре на ж/м Тополь дерево упало на машину (ФОТО)

Сегодня 08:30
просмотров

Лучше не оставляйте машины под аварийными деревьями!
Новости Днепра про В Днепре на ж/м Тополь дерево упало на машину (ФОТО)

Фото условное.

В понедельник, 16 октября, в Днепре на жилом массиве Тополь дерево упало на припаркованный автомобиль.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

К счастью, никто не пострадал, а вот транспортное средство получило повреждения.

Новости Днепра про В Днепре на ж/м Тополь дерево упало на машину (ФОТО)

Уважаемые водители, в непогоду не оставляйте свои авто под аварийными деревьями!

Отметим, сегодня в Днепре прогнозируют облачную погоду, но без осадков. Скорость ветра – до 5 метров в секунду.

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