В Днепре на ж/м Тополь дерево упало на машину (ФОТО)

В понедельник, 16 октября, в Днепре на жилом массиве Тополь дерево упало на припаркованный автомобиль.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
К счастью, никто не пострадал, а вот транспортное средство получило повреждения.
Уважаемые водители, в непогоду не оставляйте свои авто под аварийными деревьями!
Отметим, сегодня в Днепре прогнозируют облачную погоду, но без осадков. Скорость ветра – до 5 метров в секунду.
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