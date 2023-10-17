В Днепре на ж/м Тополь дерево упало на машину (ФОТО)

Лучше не оставляйте машины под аварийными деревьями!

В понедельник, 16 октября, в Днепре на жилом массиве Тополь дерево упало на припаркованный автомобиль.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

К счастью, никто не пострадал, а вот транспортное средство получило повреждения.

Уважаемые водители, в непогоду не оставляйте свои авто под аварийными деревьями!

Отметим, сегодня в Днепре прогнозируют облачную погоду, но без осадков. Скорость ветра – до 5 метров в секунду.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: