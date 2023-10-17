З Ізраїлю вдалося евакуювати ще більше 70 українців: це переважно жінки та діти

Учора пізно ввечері з Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з громадянами України. У літаку було 74 українці – це переважно діти та жінки.
Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.
Продовжується евакуація громадян України з Ізраїлю. 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) до м. Бухарест (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти. Посольство надало необхідне сприяння та консульську допомогу співвітчизникам, – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, перший евакуаційний борт вилетів з Тель-Авіву 14 жовтня. До Бухаресту (Румунія) евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей. Другий вилетів вранці 16 жовтня з 155 громадянами України на борту.
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Александра Лучка
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