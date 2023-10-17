Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • З Ізраїлю вдалося евакуювати ще більше 70 українців: це переважно жінки та діти

З Ізраїлю вдалося евакуювати ще більше 70 українців: це переважно жінки та діти

Сьогодні 11:36
просмотров

Усього з Ізраїлю вже евакуйовано 436 українців.

Новости Днепра про З Ізраїлю вдалося евакуювати ще більше 70 українців: це переважно жінки та діти

Учора пізно ввечері з Ізраїлю вилетів третій евакуаційний рейс з громадянами України. У літаку було 74 українці – це переважно діти та жінки.

Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Продовжується евакуація громадян України з Ізраїлю. 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом з аеропорту Бен Гуріон (Тель Авів) до м. Бухарест (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України, більшість з яких жінки та діти. Посольство надало необхідне сприяння та консульську допомогу співвітчизникам, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про З Ізраїлю вдалося евакуювати ще більше 70 українців: це переважно жінки та діти

Зазначимо, перший евакуаційний борт вилетів з Тель-Авіву 14 жовтня. До Бухаресту (Румунія) евакуйовано 207 громадян України, з них 63 дітей. Другий вилетів вранці 16 жовтня з 155 громадянами України на борту.

Читайте також:

 

Новости Днепра про З Ізраїлю вдалося евакуювати ще більше 70 українців: це переважно жінки та дітиУкраїнська Новости Днепра про З Ізраїлю вдалося евакуювати ще більше 70 українців: це переважно жінки та дітиРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Помер український телеведучий та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо
новини України
Сьогодні 10:29
Помер український телеведучий та ексрадник секретаря РНБО Сергій Сивохо

Йому було 54 роки.

Як мешканці Дніпра можуть зробити інтернет стабільним під час блекаутів: покрокова інструкція
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Як мешканці Дніпра можуть зробити інтернет стабільним під час блекаутів: покрокова інструкція

Якщо росіяни продовжать атакувати енергетичну інфраструктуру, в Україні знову виникне…

У Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%
Новини Дніпра
Вчора 14:19
У Дніпрі найближчим часом подорожчають овочі, фрукти та молочка: щомісяця 5-10%

Найближчим часом в Україні, зокрема у Дніпрі, може здорожчати низка…

В Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морози
новини України
Вчора 11:50
В Україні вже почалася зима: де випав сніг та вдарили морози

Сподіваємося, у Дніпрі така погода буде не скоро...

Наверх